



В Волгограде накануне сезона местных овощей вновь «зашатались» цены на свежие огурцы и помидоры.

В случае с томатами, сообщают в Волгоградстате, осталась в силе наметившаяся прежде тенденция. За неделю дозревшие овощи подешевели на 3,6% и стали стоить 177,52 рублей . А вот огурцы, которые несколько недель подряд становились все более доступными для покупателей, вновь подняли планку и подорожали на 1,9% - сегодня их стоимость равняется 106,30 рублям.

Вместе с огурцами новые ценники получили морковь ( +3,9%), белокочанная капуста ( +3,3% к прежней цене), а также яблоки. В магазинах их продают в среднем по 135 рублей за килограмм.

Фото Павла Мирошкина