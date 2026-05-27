В Волгограде водитель сбил подростка и скрылся

Полиция ищет водителя, который накануне вечером в Центральном районе Волгограда сбил подростка и скрылся с места ДТП.

На данный момент установлено, что ДТП произошло на нерегулированном пешеходном переходе напротив дома №58б по улице Рокоссовского, расположенного вблизи перекрестка с улицей Хиросимы. Водитель неустановленной машины сбил 14-летнего подростка и покинул место аварии в неизвестном направлении.

Несовершеннолетний в результате ДТП получил травмы.





