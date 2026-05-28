



«Храните деньги в сберегательной кассе. Если они у вас, конечно, есть». Эту ставшую крылатой фразы из советского киношлягера знает, наверное, каждый. Но, если в советское время вариантов для сохранения средств было всего два, а для приумножения – и того меньше, то в наши дни их число увеличилось кратно. Куда чаще всего вкладывают деньги волгоградцы? Выгодно ли горожанам покупать недвижимость для сдачи ее в аренду? И почему в последние годы число депозитных счетов выросло в несколько раз? Эти и другие вопросы корреспонденты ИА «Высота 102» обсудили с экономистом Натальей Горшковой.

Лучше на сберкнижке, чем под подушкой

– В советское время возможности накапливать средства у людей практически не было. Только сберегать, – рассказывает доктор экономических наук. – В то время существовали сберегательные кассы и сберкнижки, на которых и хранили деньги. Во время перестройки, которое характеризуется высоким уровнем инфляции и гиперинфляции, копить средства стало экономически нецелесообразно. К тому же, у людей появилась возможность получать в собственность недвижимость.

Квартиру, как источник дополнительного заработка, многие волгоградцы рассматривают и сейчас. Правда, по словам специалиста, выгода от подобного способа вложения (учитывая все риски и энергозатраты) не так уж весома.





– Большинство горожан и сейчас придерживается мнения о том, что недвижимость – самая надежная инвестиция, и поспорить с этим сложно, – подтверждает заведующая кафедрой финансов, учета и экономической безопасности ВолГУ Наталья Горшкова. – Правда, сейчас не купить жилье, а именно инвестировать в него может далеко не каждый, ведь квартиры значительно выросли в цене, как, собственно, и ставки по ипотеке. Справедливости ради нужно сказать, что как-то раз я лично для себя сделала расчет – куда было бы выгоднее вложить деньги? Допустим, если бы десять лет назад у меня было бы два миллиона рублей, я могла бы купить на них однокомнатную квартиру и сдавать ее в аренду. При этом платить налоги, оплачивать страховку, так как при сдаче существуют достаточно высокие риски. Второй вариант – положить деньги на депозитный вклад. Причем, расчет депозитного дохода я проводила, исходя из уровня доходности в тот или иной год. В начале своих расчетов я была уверена, что купить квартиру – значительно выгоднее. Но каково же было мое удивление, когда я поняла, что в случае с приобретением жилья моя выгода составила бы всего 150 тысяч рублей!

Высокие проценты сделали свое дело!

Самым популярным и нестареющим вариантом накоплений экономист называет депозитные вклады. Всплеск их популярности вполне очевиден, ведь не так давно процент по вкладам переваливал за 20%.

– Депозитный вклад – самый удобный и менее рисковый вид накопления, - отмечает профессор Наталья Горшкова. – В последние годы у россиян растет спрос и на индивидуальные инвестиционные счета. Их популярность связана, во-первых, с более высокой доходностью, а, во-вторых, с возможностью получения налогового вычета. Однако подобный инструмент накопления подходит только тем, кто готов вывести из оборота определенную сумму как минимум на три года. Конечно, вы сможете забрать их и раньше, но тогда никакого дохода с суммы не будет. Как правило, индивидуальный инвестиционный счет открывается с помощью финансового посредника – брокера или брокерской фирмы. При этом клиент может участвовать в формировании своего портфеля, поручая брокеру покупку акций, облигаций или, скажем, иностранной валюты.





Готовить сани летом?

Еще одним пользующимся спросом у волгоградцев инструментом, комментирует Наталья Горшкова, становится пенсионный накопительный счет. Правда, и в этом случае горожанам советуют взвесить все за и против, проведя нехитрые экономические расчеты.

– Волгоградцы с уже открытым пенсионным накопительным счетом могут воспользоваться относительно новой программой долгосрочных сбережений, которая предусматривает государственное софинансирование. То есть если человек вкладывает 36 тысяч в год на этот счет, государство добавляет ровно такую де сумму, – объясняет экономист. – Однако в этом случае все не так просто. Подобные программы долгосрочных сбережений очень выгодны людям с небольшим уровнем дохода – до 36 тысяч рублей. Но, чем выше заработная плата специалиста, тем меньше становится софинансирование государства. То есть сотруднику, чья зарплата свыше 80 тысяч, удобнее и выгоднее пользоваться депозитными счетами, так как в их случае программы долгосрочных сбережений предлагают более низкую доходность.

Фото сгенерировано с помощью ИИ