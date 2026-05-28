АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

 В России годовая инфляция замедлилась до 5,33%
Годовая инфляция в России за неделю замедлилась с 5,36% до 5,33% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило Минэкономразвития 27 мая.  В сегменте продовольственных товаров продолжается снижение цен....
 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
Квартира или банковский вклад? Экономист рассказала, как выгоднее всего копить деньги

Экономика 28.05.2026 08:00
«Храните деньги в сберегательной кассе. Если они у вас, конечно, есть». Эту ставшую крылатой фразы из советского киношлягера знает, наверное, каждый. Но, если в советское время вариантов для сохранения средств было всего два, а для приумножения – и того меньше, то в наши дни их число увеличилось кратно. Куда чаще всего вкладывают деньги волгоградцы? Выгодно ли горожанам покупать недвижимость для сдачи ее в аренду? И почему в последние годы число депозитных счетов выросло в несколько раз? Эти и другие вопросы корреспонденты ИА «Высота 102» обсудили с экономистом Натальей Горшковой.

Лучше на сберкнижке, чем под подушкой 

– В советское время возможности накапливать средства у людей практически не было. Только сберегать, – рассказывает доктор экономических наук. – В то время существовали сберегательные кассы и сберкнижки, на которых и хранили деньги. Во время перестройки, которое характеризуется высоким уровнем инфляции и гиперинфляции, копить средства стало экономически нецелесообразно. К тому же, у людей появилась возможность получать в собственность недвижимость.

Квартиру, как источник дополнительного заработка, многие волгоградцы рассматривают и сейчас. Правда, по словам специалиста, выгода от подобного способа вложения (учитывая все риски и энергозатраты) не так уж весома.


– Большинство горожан и сейчас придерживается мнения о том, что недвижимость – самая надежная инвестиция, и поспорить с этим сложно, – подтверждает заведующая кафедрой финансов, учета и экономической безопасности ВолГУ Наталья Горшкова. – Правда, сейчас не купить жилье, а именно инвестировать в него может далеко не каждый, ведь квартиры значительно выросли в цене, как, собственно, и ставки по ипотеке. Справедливости ради нужно сказать, что как-то раз я лично для себя сделала расчет – куда было бы выгоднее вложить деньги? Допустим, если бы десять лет назад у меня было бы два миллиона рублей, я могла бы купить на них однокомнатную квартиру и сдавать ее в аренду. При этом платить налоги, оплачивать страховку, так как при сдаче существуют достаточно высокие риски. Второй вариант – положить деньги на депозитный вклад. Причем, расчет депозитного дохода я проводила, исходя из уровня доходности в тот или иной год. В начале своих расчетов я была уверена, что купить квартиру – значительно выгоднее. Но каково же было мое удивление, когда я поняла, что в случае с приобретением жилья моя выгода составила бы всего 150 тысяч рублей!

Высокие проценты сделали свое дело!

Самым популярным и нестареющим вариантом накоплений экономист называет депозитные вклады. Всплеск их популярности вполне очевиден, ведь не так давно процент по вкладам переваливал за 20%.

– Депозитный вклад – самый удобный и менее рисковый вид накопления, - отмечает профессор Наталья Горшкова. – В последние годы у россиян растет спрос и на индивидуальные инвестиционные счета. Их популярность связана, во-первых, с более высокой доходностью, а, во-вторых, с возможностью получения налогового вычета. Однако подобный инструмент накопления подходит только тем, кто готов вывести из оборота определенную сумму как минимум на три года. Конечно, вы сможете забрать их и раньше, но тогда никакого дохода с суммы не будет. Как правило, индивидуальный инвестиционный счет открывается с помощью финансового посредника – брокера или брокерской фирмы. При этом клиент может участвовать в формировании своего портфеля, поручая брокеру покупку акций, облигаций или, скажем, иностранной валюты.


Готовить сани летом? 

Еще одним пользующимся спросом у волгоградцев инструментом, комментирует Наталья Горшкова, становится пенсионный накопительный счет. Правда, и в этом случае горожанам советуют взвесить все за и против, проведя нехитрые экономические расчеты. 

– Волгоградцы с уже открытым пенсионным накопительным счетом могут воспользоваться относительно новой программой долгосрочных сбережений, которая предусматривает государственное софинансирование. То есть если человек вкладывает 36 тысяч в год на этот счет, государство добавляет ровно такую де сумму, – объясняет экономист. – Однако в этом случае все не так просто. Подобные программы долгосрочных сбережений очень выгодны людям с небольшим уровнем дохода – до 36 тысяч рублей. Но, чем выше заработная плата специалиста, тем меньше становится софинансирование государства. То есть сотруднику, чья зарплата свыше 80 тысяч, удобнее и выгоднее пользоваться депозитными счетами, так как в их случае программы долгосрочных сбережений предлагают более низкую доходность.

Фото сгенерировано с помощью ИИ

