Памятник героям СВО, который установят у подножия Мамаева кургана в Волгограде, по стилистике будет вписываться в общую концепцию мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы», но, как предполагается, будет прочнее других скульптурных композиций.





- Памятный объект будет изготовлен из современного материала – стеклофибробетона. Составные детали композиции будут собираться по металлическому каркасу с устройством термовибрационных швов. Проектом предусмотрены вентиляционные продухи для минимизации образования конденсата внутри конструкции. Металлические конструкции планируется предварительно обработать антикоррозийными составами. Внутри монумента также планируется разместить щиты управления подсветкой и звуком, - указано в проектном решении.

Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, посвященный подвигу защитников Сталинграда, был открыт 58 лет назад, осенью 1967 года. Скульптура «Родина-мать зовет!» и другие памятники мемориала были изготовлены из железобетона.





Стеклофибробетон, как указано в открытых источниках, это тот же бетон, но армированный щелочестойким стекловолокном, равномерно рассредоточенным по всему объему мелкозернистой бетонной матрицы. Этот материал характеризуется высокой ударопрочностью, морозостойкостью, повышенной износостойкостью, не подвержен коррозии, воздействию реагентов и высоких температур. Активно используется в строительстве зданий и отделке фасадов, станций метро и даже ВПП.





Монумент будет стоять на железобетонном основании, которое приготовят заранее. Его облицуют двумя видами термообработанного гранита. Памятник будут монтировать в Волгограде. Составные детали монумента будут изготовлены в студии венных художников им. М.Б. Грекова и прибудут на площадку уже в виде готовых к монтажу изделий. Для сборки мемориала планируют использовать автокран.

Памятник будет освещаться прожекторами, размещенными на опорах. Также предусмотрена и локальная подсветка в виде светильников направленного действия.





Ранее сообщалось, что высота мемориала составит около 7 метров, в длину в готовом виде он будет достигать 14 метров, в глубину – более 8 метров. Клиновидная композиция задумана из двух блоков, между которыми художники оставили извилистый ход, символизирующий сложность пути к победе. Внутри на стенах разместят отрывки из личных сообщений бойцов их родным. Макет памятника в натуральную величину был представлен авторами 13 мая текущего года.

- В монументе частично использованы узнаваемые образы и визуальная символика расположенных на Мамаевом кургане скульптур, что по замыслу автора призвано подчеркнуть связь поколения современных героев СВО и героев Сталинградской битвы, - отмечается в проекте.

Автор скульптурной композиции – А. Чебаненко, архитекторы – А. Темников, Е. Забродина, К. Тимофеев.





Напомним, что строительство комплекса, посвященного участникам специальной военной операции, началось у подножия Мамаева кургана в начале апреля текущего года. В него войдут сам памятник героям СВО, музей и композиция, посвященная подвигу жителей Сталинграда и Сталинградской области. Комплекс планируют возвести и подготовить к открытию уже в этом году.

Фото: администрации Волгоградской области / эскизы памятника

