



В Клетском районе Волгоградской области жители станицы Кременской записали коллективное видеообращение к председателю Следственного комитета России. Сельчане пожаловались Александру Бастрыкину на опасный для здоровья шум и вредные выбросы, образующиеся из-за работы газотурбинных генераторов майнинг-фермы экс-мера Волгограда Евгения Ищенко. Станичники считают появление опасного промышленного объекта вблизи домов незаконным и даже обнаружили признаки грубых нарушений при выделении земельного участка, однако местные власти и контролирующие структуры, со слов станичников, спускают проверки на тормозах.





– Мы, жители станицы Кременской, просим вас взять происходящее под личный контроль и защитить нас от действий ООО «СИБМАЙН М» и районных властей, которые прикрывают преступную деятельность данной организации. В сентябре 2025 года начала работу майнинговая ферма. Электроэнергию для неё вырабатывают газопоршневые электрогенераторы. Установленное оборудование издаёт ужасный гул, от которого в домах вибрируют стены и пол. В воздухе ощущается сильный удушающий запах газа. На улице у людей появляются признаки отравления: головная боль, тошнота, металлический привкус во рту, – рассказала, обращаясь к главе СК России местная жительница, медсестра участковой больницы Галина Белова.

Ранее редакция уже неоднократно рассказывала о борьбе жителей Кременской с криптопредприятием волгоградского миллиардера. На одном из сходов в ноябре 2025 года десятки станичников лично рассказали журналистам о невыносимых условиях проживания в населённом пункте и даже продемонстрировали жуткий серо-бурый налёт, которым покрывается вся округа после включения электрогенераторов.

О происходящем волгоградцы неоднократно сообщали и в органы прокуратуры, в Роспотребнадзор, полицию и даже районный отдел СУ СК России по Волгоградской области. Однако результата жалобы станичников до сих пор не принесли. В ноябре 2025 года проверяющие решили совместно посетить объект, однако по странному стечению обстоятельств ровно за сутки до этого, с 18 ноября владельцы оборудования остановили работу крипто-фермы.

Приехавшие же представители Роспотребнадзора констатировали своё бессилие. Не застав в ходе предварительного визита работающие установки и не произведя замеры, специалисты не смогли подтвердить обоснованность жалоб сельчан и, ссылаясь на действующие ограничения, отказались проводить полноценную проверку. Отсутствие результатов замеров формально позволило и другим проверяющим структурам притормозить проверки.

При этом, по словам станичников, вскоре после того, как первая волна инспекций стихла, владельцы майнинг-фермы вновь постепенно начали запускать оборудование. С 2026 года, по словам очевидцев, газотурбинные генераторы вновь перешли на круглосуточную работу с редкими перерывами на несколько дней.

Одновременно к работе крипто-дельцов всё же решили присмотреться и в других контролирующих структурах. В частности, облкомимущество уличило коммерсантов в незаконной передаче прав ведения коммерческой деятельности третьим лицам. Земля в станице Кременской, на которой и расположилась крипто-ферма, была предоставлена компании «Столица Бункер» по итогу аукциона на передачу участка для ведения инвестиционной деятельности. При этом фактически надел использует компания «Симба М». По мнению экспертов, передача арендных прав по договору в субаренду является нарушением договора и, по сути, изменяет условия, сформированные в документации на торгах, а также приводит к ограничению принципа конкуренции.

Материалы по данному факту были направлены в региональное подразделение ФАС России. Дальнейшая их судьба неизвестна.

Возведённый в станице объект с одной стороны выполняет функции вычислительного центра и обрабатывает данные, с другой фактически является объектом промышленной электрогенерации. Сейчас здесь установлено полтора десятка боксов с майнинг-оборудованием и обособленными генераторами, однако в перспективе их количество могут довести до шести десятков.

Объекты электрогенерации, как правило, относятся к III классу опасности воздействия на окружающую среду, при этом фактически на данной территории разрешено размещать лишь объекты V класса опасности, у которых практически полностью отсутствует негативное воздействие на природу.

Опасения жителей косвенно подтвердили и в региональном управлении Росреестра. По данным экспертов, «данный объект отнесен Ростехнадзором к опасному производственному объекту III класса опасности. В результате наблюдения установлена возможная угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям и признаки нарушения обязательных требований о необходимости использовании земельного участка по целевому назначению».

Несмотря на все выявленные нарушения, а также самостоятельную фиксацию жителями на видео шумового загрязнения с помощью специализированного оборудования, непотопляемая майнинг-ферма экс-мера Волгограда продолжает работать. По данным сельчан, в настоящее время оборудование включается практически каждый день по ночам. Жители уверены, что таким образом коммерсанты мстят им за многочисленные жалобы, а также пытаются подстраховаться на случай визита ревизоров, которые едва ли поедут на инспекцию в ночное время.

Волгоградцы регулярно вызывают ночами полицию с требованием пресечь незаконные действия предприятия. Правоохранители составляют акты, однако остановить коммерсантов не могут.

– На протяжении девяти месяцев жители станицы Кременской ведут борьбу за свою спокойную жизнь. Полиция бездействует. Глава района Харинов, местный прокурор, Роспотребнадзор присылают нам лишь отписки. Проверки проводятся формально, поверхностно при отключённом оборудовании. Над людьми издеваются, превратив станицу в концлагерь. Нас травят и изводят гулом. Мы просим вас вмешаться в ситуацию и спасти жителей, пресечь работу майнинг-фермы, защитить население от бесчеловечных действий предпринимателей и привлечь к ответственности всех ответственных лиц, причастных к издевательствам над жителями станицы, – подытожила женщина.

Фото и видео: жители станицы