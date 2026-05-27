Волжская ГЭС по указанию Росводресурсов с 27 мая снизила сбросы

График сбросов на Волжской ГЭС вновь скорректирован Росводресурсами. По информации ведомства, с сегодняшнего дня, 27 мая, объем воды, проходящей через Волгоградский гидроузел, составил 17 тысяч кубометров в секунду. Ранее этот объем был на тысячу кубов меньше. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать до новых указаний федерального ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что в этом году длительность периода максимальных сбросов значительно превысила предыдущие годы. Губернатор Волгоградской области недавно также положительно оценил итоги обводнения Волго-Ахтубинской поймы, которое впервые за последние 10 лет достигло 90%. А накануне общественники подчеркнули вклад региональных властей в расчистку водоемов и строительство водопропускных сооружений, благодаря чему процесс наполнения поймы водой привел к такому результату.