



В спортивном городке Олимпийского комплекса «Лужники» в Москве впервые прошли I Международные студенческие игры по лёгкой атлетике среди участников Международного движения по финансовой безопасности. Масштабное событие объединило около 400 спортсменов, в том числе студентов вузов из 30 стран мира. Среди участников были студенты с ограниченными возможностями здоровья и участники Специальной военной операции, что придало соревнованиям особый характер: здесь боролись не только за медали, но и за идею единства, взаимной поддержки и преодоления себя.

В программу Игр вошли классические легкоатлетические дисциплины: бег на 100 метров, бег на 200 метров, бег на 400 метров, смешанная эстафета 4×100 м и прыжок в длину.

Ярким моментом состязаний стала победа Анастасии Матвеевой в прыжках в длину. Дочь олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой показала хороший результат – 5,47 метра – и завоевала золотую медаль. Серебро досталось Алине Кошелевой из РЭУ им. Плеханова, которая прыгнула на 5,32 метра. Бронзовую награду выиграла Виктория Брагина из МФЮА с результатом 4,42 метра.

Успех Анастасии Матвеевой стал не просто личной победой, а своеобразной эстафетой поколений: наследница прославленной легкоатлетки доказала, что традиции российского спорта продолжают жить и развиваться.

Организаторами масштабных соревнований выступили РОО «Динамо» № 33 и Всероссийская федерация лёгкой атлетики. Благодаря их усилиям Игры стали не только спортивным, но и важным международным событием, укрепившим связи между студенческими сообществами разных стран. I Международные студенческие игры наглядно показали, что лёгкая атлетика по‑прежнему объединяет людей вне зависимости от границ, опыта и физических возможностей, а также даёт молодым спортсменам шанс заявить о себе на мировой арене.

Александр Веселовский

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики