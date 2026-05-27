Дебош измученных «жаждой» волгоградцев в «К&Б» попал на видео





В Волгограде полицейские ищут двоих мужчин, устроивших 26 мая погром в магазине «Красное&Белое». Как сообщили в пресс-службе Главка МВД, инцидент произошел в Красноармейском районе, а причиной дебоша стал отказ сотрудника сетевого магазина продавать алкоголь.





Напомним, что 26 мая в Волгоградской области состоялись Последние звонки в школах. Традиционно в этот день устанавливается запрет на продажу алкогольных напитков. Судя по всему, жители юга Волгограда об этом не знали и панировали скрасить день напитком покрепче.

– 26 маяв отдел полиции №8 обратился продавец одного из сетевых магазинов, который пояснил, что во время рабочей смены у него произошел конфликт с посетителями, которым он отказался продавать спиртные напитки в связи с действующим в этот день запретом на продажу алкоголя. На место происшествия был направлен наряд полиции, однако, к его прибытию дебоширы успели скрыться, – рассказали в ГУ МВД. – В настоящий момент по данному факту назначена проверка, с целью установления всех участников конфликта и дачи правовой оценки действиям каждого.

Отметим, что установленные в торговом зале видеокамеры зафиксировали покупателей. Найти их правоохранителям не составит труда. При попытке вырваться из магазина мужчины разбили входную дверь.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области