Массовое ДТП на Второй Продольной привело к пробке в 2,3 километра

В Волгограде на Второй Продольной из-за массового ДТП образовалась пробка протяженностью более двух километров. Как сообщает ИА «Высота 102», частично заблокированным оказалось направление в центр города.

Напомним, ДТП произошло днем 26 мая в районе ул. Елецкой. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, спровоцировал массовую аварию водитель грузового автомобиля, не выдержавший безопасную дистанцию.

К счастью, в результате происшествия никто из людей не пострадал. На месте ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.