



В Волжском завершился сезон 2025-2026 г. профориентационного проекта для школьников «Точка опоры». Первое место в общем командном зачете заняла школа №3 из г. Волжский, второе – школа №1 имени Ф.Г. Логинова, третье – школа №17. Они получат гранты на оборудование профильных классов.

Что такое «Точка опоры»? Это проект, где учащиеся узнают о востребованных в регионе рабочих профессиях, необходимых знаниях и навыках. В первую очередь, в металлургической отрасли на примере производственных предприятий Трубной металлургической компании (ТМК) и Группы Синара. Организатором проекта в г. Волжском выступает Благотворительный фонд «Синара» при поддержке филиала ТМК Волжский трубный завод (ВТЗ).

Каждый год проект привлекает новых участников. В этом сезоне профориентационную инициативу поддержали волжские школы №№1 им. Ф.Г. Логинова, 6,12,14,17, 3 и №3 из Средней Ахтубы. Команды старшеклассников прошли несколько конкурсных этапов. В сочинениях размышляли на тему «Кем я могу работать в ТМК», снимали видеоролики, где рассказывали про учебные заведения Волжского и Волгограда. А также соревновались в конкурсе проектов и рассуждали, как привлечь молодежь на предприятие.

Финальным этапом проекта стал брейн-ринг. Учащиеся семи волжских школ выполняли задания викторины. Специалисты ВТЗ подготовили интересные вопросы: например, кто из русских металлургов раскрыл секрет производства булатной стали, и правда ли, что космос пахнет сваркой? Атмосфера царила позитивная, живая и дружеская. Команды сплотились, и время пролетело незаметно. Все участники получили сертификаты в книжный магазин.

В завершении проекта одна из девятиклассниц рассказала, что узнала много нового про металлургию и Волжский трубный завод, и ей было интересно проверить свои знания.

«Точка опоры» помогает школьникам осознанно выбрать профессию: они узнают о реальном производстве и развивают навыки работы в команде. Школы получают гранты на оснащение кабинетов, а предприятия мотивированных будущих специалистов, которые знакомы с производством со школьной скамьи.

