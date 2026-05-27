АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Не просто викторина, а старт в профессии: как в Волжском реализовали проект «Точка опоры» Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
 ВСУ ударили ракетой по Таганрогу
Силы ПВО отразили ракетный удар ВСУ по Таганрогу в Ростовской области. Ракета была сбита, но не обошлось без последствий на земле. Есть пострадавшие. Об этом сообщает Привет-...
Методичку по сбору и хранению грибов летом подготовили для волгоградцев

Общество 27.05.2026 20:41
С приходом тепла в лесах начинают появляться первые грибы, и многие отправляются на «тихую охоту» уже в мае–июне. Какие именно виды грибов стоит искать в это время и почему они требуют особого внимания, рассказала ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского политеха Мария Комбарова.

– Первыми появляются сумчатые грибы, или аскомицеты: сморчки, строчки, сморчковые шапочки и сморчковые уши. Их часто выделяют в отдельный «нулевой слой», потому что они растут, когда снег ещё не полностью сошёл». В мае, продолжает эксперт, начинают плодоносить вешенки (почти без ядовитых двойников) и летние опята. В июне, по словам учёной, появляется «первый слой» — подосиновики, подберёзовики, сыроежки, маслята и белые грибы березового вида на опушках и полянах,  поясняет эксперт.

Какие грибы не стоит срезать

Чтобы отличить съедобные грибы от ядовитых двойников, нужно знать конкретные признаки. Как объясняет Мария Комбарова, грибы-зонтики крупные (шляпка с мужской кулак), тогда как их ядовитые двойники из рода Лепиота значительно мельче — до 5–6 см. У ядовитых шампиньонов (желтокожий, пестрый) мякоть желтеет при надавливании и издаёт резкий неприятный запах. У летнего опенка, предупреждает эксперт, два опасных двойника: ложный опёнок кирпично-красный (вызывает диарею) и смертельно ядовитая галерина окаймлённая (растёт одиночно, шляпка до 4 см, ножка гладкая). Зеленоватую сыроежку часто путают с бледной поганкой, однако у поганки есть юбочка на ножке и клубневидное основание.

Собирать запрещено две категории грибов. Первая — содержащие психоактивные вещества (статья 228 УК РФ). Вторая — краснокнижные, штраф за сбор которых достигает 5000 рублей. Как рассказывает учёная, это «красноголовик белый, спарассис курчавый, трутовик зонтичный («счастье грибника»), саркосома шаровидная («ведьмин котелок»)». В число краснокнижных входит и бледная поганка. Нельзя собирать в городе, вдоль трасс (до 25 м) и вокруг промпредприятий (радиус до 4 км) — грибы накапливают токсины. Переросшие грибы становятся ядовитыми из-за автолиза: у белого гриба нижняя сторона шляпки желтеет или зеленеет. Если личинок немного, червивый гриб можно замочить в солёной воде, если много — выбросить.

– Способ извлечения – срезать или выкручивать – не важен. Единственное, чего нельзя делать, – растаптывать и ворошить лесную подстилку с грибницей. Лучшая тара – корзина (обеспечивает вентиляцию). Переработать грибы нужно за 6–8 часов (максимум 24). Дома их сортируют: молодые — на жарку, червивые — на отваривание, неприглядные – на сушку и заморозку, – поясняет Комбарова. 

Кулинарная памятка:

- Сумчатые (сморчки, строчки) — отварить 10 минут, воду слить;

- Губчатые (подосиновики, белые, маслята) — можно сразу жарить;

- Пластинчатые (зонтики, шампиньоны, сыроежки) — без подготовки;

- Для засолки (грузди, валуи) — вымачивать двое суток или отварить 15 минут, чтобы убрать горечь;

- Рыжик универсален.

