



20 мая состоялся первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2026/2027 между волгоградским «Ротором» и тольяттинским «Акроном». Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Акрона». Сказался более высокий класс клуба из Тольятти: игроки лучше оснащены технически, чуть быстрее принимают решения.





Команды с первых минут показали, что не собираются отсиживаться в обороне и изучать соперника. «Ротор» выбрал тактику с тремя центральными защитниками, явно пытаясь нейтрализовать угрозу от Артёма Дзюбы. «Акрон», в свою очередь, ответил уверенным контролем мяча и не дал хозяевам сыграть в привычной для себя манере.









Первый тайм получился открытым – обе команды имели примерно равные шансы на успех. Гости пытались задействовать Дзюбу, рассчитывая на мастерство именитого форварда, но это не принесло особого результата. У «Ротора» же выход из обороны оказался не таким стремительным, как в матчах с командами Первой лиги: на подступах к штрафной действия замедлялись, а решения принимались не всегда оптимально. Несмотря на это, опасные моменты возникали с обеих сторон, но вратари действовали безупречно.









Под конец первой половины игры «Ротор» даже завладел территориальным преимуществом. Были шансы забить у Егора Данилкина и Давида Давидяна, несколько раз пробивал Имран Азнауров, но эти удары накрывали защитники. У «Акрона» могли отличиться Константин Марадишвили, Максим Болдырев и Жилсон Беншимол.

И когда уже стала появляться уверенность, что гол в ворота гостей – всего лишь дело времени, волгоградцы были наказаны за невнимательную игру в обороне на последних секундах. После подаче углового все посмотрели, как Эшковал неудачно пробил головой, и первым к отскоку успел Беншимол – он с лета отправил мяч в сетку. Пока три центральных защитника опекали Дзюбу, во вратарской Чагрова хозяйничали легионеры «Акрона». На перерыв команды отправились при счёте 1:0 в пользу тольяттинцев.









Начало второй половины матча получилось менее динамичным: «Акрону» спешить было некуда, у волгоградцев не получалось. В этот момент Фернандес со своей половины поля совершил рывок на 50 метров и беспрепятственно подал на Беншимола. Пока центральные защитники «Ротора» решали, кто будет его опекать, нападающий с 9 метров головой удвоил преимущество гостей.





«Ротор», конечно, старался забить хотя бы один мяч. С выходом креативной группы в лице Артёма Симоняна и Саида Алиева игра стала поинтереснее, но тольяттинцы смотрелись более мастеровитой и организованной командой. «Акрон» чётко перекрывали зоны, быстро переходили из обороны в атаку и не давал сопернику пространства. Волгоградцам постоянно чего-то не хватало, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Счёт 2:0 выглядел абсолютно закономерным – «Акрон» доказал своё превосходство на деле.





Примечательно, что присутствие Дзюбы на поле не стало определяющим фактором: команда уверенно действовала и без акцента на звёздного форварда.





«Ротор» (Волгоград) – «Акрон» (Тольятти) – 0:2 (0:1).

20 мая. Волгоград. Стадион: «Волгоград Арена». Количество зрителей: 34 098.

Судьи: Капленков (Москва), Гаврилин (Владимир), Петров (Астрахань).

ВАР: Жабченко (Краснодар), Буланов (Саранск)

«Ротор»: Чагров, Клещенко, Данилкин, Покидышев, Азнауров (Симонян, 63), Коротков (Дадич, 73), Трошечкин, Макаров, Шильников (Бардыбахин, 89), Давидян (Хохлачев, 46), Эльдарушев (Алиев, 63).

«Акрон»: Тереховский, Бокоев, Эшковал, Фернандес (Джаковац, 78), Роча, Джурасович (Хосонов, 70), Марадишвили (Лончар, 46), Бистрович (Попенков, 78), Болдырев, Дзюба, Беншимол (Пестряков, 59)

Голы: Беншимол, 45 (0:1). Беншимол, 51 (0:2).

Предупреждены: Шильников, 19 (грубая игра).





У главного тренера «Ротора» осталось два дня, чтобы найти нужные решения перед ответным матчем. Задача перед волгоградцами стоит непростая: чтобы сотворить сенсацию 23 мая, «Ротору» нужно стать на голову сильнее «Акрона».









Александр Веселовский

Фото Андрея Поручаева