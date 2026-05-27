



В городе Волжском Волгоградской области мортуарии стали съемочной площадкой для финальной сцены фильма «Хой», где главную роль сыграл Никита Кологривый. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-спутника.





Напомним, 25 мая российский актер выложил в свои социальные сети ролик с глэмпинг-парк «Александровский грабен» в Дубовском районе, где любовался страусами. Представитель Никиты Кологривого в телефонном разговоре подтвердила информацию, что актер посещал Волгоградскую область, однако предпочла не раскрывать подробности этого визита.

В администрации Волжского приоткрыли завесу тайны, пояснив, что выбор столь специфического места для съемок — заслуга оператора картины, волжанина Максима Шинкаренко. Интерьеры мортуария стали идеальным местом для съемки эпизода фильма о лидере группы «Сектора газа» Юрии Клинских.

Ранее отдельные сцены фильма также снимали на Александровском грабене. Релиз картины планируется в начале следующего года.

Видео: администрация Волжского