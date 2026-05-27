Волгоградские дзюдоисты привезли медали из Москвы





Столица приняла масштабный турнир по дзюдо – всероссийские соревнования «Весенние надежды». Почти полтысячи юношей и девушек до 18 лет из 22 регионов страны вышли на татами, чтобы побороться за медали и доказать своё мастерство. Среди ярких участников состязаний – команда из Волгограда, которая вернулась домой с тремя наградами.

Безусловным лидером волгоградской сборной стала Алина Щёткина. Спортсменка одержала победу в весовой категории до 57 кг – и сделала это убедительно!

На пути к золоту Алина провела четыре схватки, демонстрируя отточенную технику и железную волю к победе. Финальная встреча с Дианой Матвеевой из Подмосковья не затянулась: менее чем за три минуты Щёткина заработала два «ваза‑ари» и обеспечила себе высшую ступень пьедестала.





В весовой категории 81 кг волгоградский дзюдоист Абдул‑Кирим Шамсадов показал впечатляющую серию побед. Перед финалом на счету спортсмена было пять выигранных схваток – причём четыре из них завершились досрочно.

В финале Абдул‑Кирим Шамсадов уступил Рамазану Карибову из Московской области: соперник провёл приём, который судьи оценили высшей оценкой «иппон», что означает мгновенную победу. Итог – заслуженное серебро всероссийских соревнований.

Не менее драматичной получилась борьба за медали в категории до 73 кг. Здесь волгоградский спортсмен Егор Пудовкин прошёл через семь напряжённых поединков.

Пять побед подряд вывели Егора в полуфинал, где он уступил дзюдоисту из Подмосковья Сергею Комарову. Однако воля к победе не позволила Пудовкину покинуть турнир без награды: в схватке за «бронзу» волгоградец досрочно одолел представителя столицы Игоря Елесина.

Три медали на столь представительных соревнованиях – серьёзный успех для волгоградской школы дзюдо. Результаты «Весенних надежд» ещё раз подтвердили, что регион воспитывает талантливых спортсменов, способных конкурировать на всероссийском уровне. Поздравляем Алину Щёткину, Абдул‑Кирима Шамсадова и Егора Пудовкина с отличными результатами и желаем новых побед!

Александр Веселовский

Фото: Федерация дзюдо Волгоградской области