АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Не просто викторина, а старт в профессии: как в Волжском реализовали проект «Точка опоры» Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
 ВСУ ударили ракетой по Таганрогу
Силы ПВО отразили ракетный удар ВСУ по Таганрогу в Ростовской области. Ракета была сбита, но не обошлось без последствий на земле. Есть пострадавшие. Об этом сообщает Привет-...
Волгоградские дзюдоисты привезли медали из Москвы

Спорт 27.05.2026 21:33
Столица приняла масштабный турнир по дзюдо – всероссийские соревнования «Весенние надежды». Почти полтысячи юношей и девушек до 18 лет из 22 регионов страны вышли на татами, чтобы побороться за медали и доказать своё мастерство. Среди ярких участников состязаний – команда из Волгограда, которая вернулась домой с тремя наградами.

Безусловным лидером волгоградской сборной стала Алина Щёткина. Спортсменка одержала победу в весовой категории до 57 кг – и сделала это убедительно!

На пути к золоту Алина провела четыре схватки, демонстрируя отточенную технику и железную волю к победе. Финальная встреча с Дианой Матвеевой из Подмосковья не затянулась: менее чем за три минуты Щёткина заработала два «ваза‑ари» и обеспечила себе высшую ступень пьедестала.


В весовой категории 81 кг волгоградский дзюдоист Абдул‑Кирим Шамсадов показал впечатляющую серию побед. Перед финалом на счету спортсмена было пять выигранных схваток – причём четыре из них завершились досрочно.

В финале Абдул‑Кирим Шамсадов уступил Рамазану Карибову из Московской области: соперник провёл приём, который судьи оценили высшей оценкой «иппон», что означает мгновенную победу. Итог – заслуженное серебро всероссийских соревнований.

Не менее драматичной получилась борьба за медали в категории до 73 кг. Здесь волгоградский спортсмен Егор Пудовкин прошёл через семь напряжённых поединков.

Пять побед подряд вывели Егора в полуфинал, где он уступил дзюдоисту из Подмосковья Сергею Комарову. Однако воля к победе не позволила Пудовкину покинуть турнир без награды: в схватке за «бронзу» волгоградец досрочно одолел представителя столицы Игоря Елесина.

Три медали на столь представительных соревнованиях – серьёзный успех для волгоградской школы дзюдо. Результаты «Весенних надежд» ещё раз подтвердили, что регион воспитывает талантливых спортсменов, способных конкурировать на всероссийском уровне. Поздравляем Алину Щёткину, Абдул‑Кирима Шамсадова и Егора Пудовкина с отличными результатами и желаем новых побед!

Александр Веселовский

Фото: Федерация дзюдо Волгоградской области

