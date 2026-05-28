Объявленная ночью угроза атаки БПЛА миновала в Волгоградской области





Действовавшая более пяти часов угроза атаки беспилотников миновала в Волгоградской области.

Режим беспилотной опасности объявили в регионе сегодня в 00:37. Жителям посоветовали не только не подходить к окнам, но также выбрать безопасное место в квартире и находиться в нем до снятия всех ограничений.

Сообщения от РСЧС, объявивших о снятии угрозы, поступили на телефоны волгоградцев в 5:56. Как в регионе прошла эта ночь, и приходилось ли дежурным расчетам ПВО уничтожать в регионе украинские БПЛА, в Минобороны пока не сообщали.

