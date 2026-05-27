



Виновник жуткой аварии в Волжском идет под суд. Лишенный прав, он вновь сел за руль и, гоняя по вечернему городу, сбил 16-летнего пешехода.

Авария с трагическим финалом случилась в ноябре прошлого года на улице Александрова в Волжском. Лихач не смирился с лишением водительского удостоверения и вновь сел за руль своей Lada Granta. У хорошо освещенного перехода он отвлекся от управления и не заметил переходившего дорогу школьника.

Пострадавшего подростка увезли в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, юноша скончался.

- Уголовное дело в отношении автомобилиста направлено в Волжский городской суд. Ожидать суда молодой мужчина будет под стражей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. – По предъявленному обвинению виновник смертельного ДТП может получить до 12 лет колонии.

