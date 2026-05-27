



В Волгоградской области скорректируют законодательство о выплате надбавок медицинским работникам за вредные условия труда и задним числом пересчитают доплаты с 2024 года. На такие меры региональный комитет здравоохранения вынужден был пойти, исполняя решение Ростовского областного суда по иску экс-главврача противотуберкулёзного диспансера Галины Мордвиновой.

Руководитель с 10 ноября 2017 года по 2 июня 2025 года работала в ГБУЗ «ВОКПД» в должности главврача. За год до увольнения медика региональный комитет здравоохранения скорректировал законодательство, допустив лишение инфекционистов надбавок за вредность по итогу специальной оценки условий труда. Кроме того,был введён запрет на доплату главврачам. Галина Мордвинова обратилась в суд с требованием отменить незаконные ограничения.

Изначально иск рассматривал Волгоградский областной суд, однако во избежание давления на инстанцию разбирательство было перенесено в Ростовский областной суд. Изучая материалы суд установил, что оспариваемое постановление нарушает права медработников, закреплённые в Трудовом кодексе, а также ФЗ № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации».

25 декабря 2025 года Ростовский областной суд поддержал иск волгоградского главврача и признал лишение медиков положенных надбавок незаконным, а соответствующие пункты, закреплённые в региональной нормативно-правовой базе, – недействительными. Комитет здравоохранения Волгоградской области попытался оспорить решение в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции, однако и эта инстанция 27 апреля 2026 года вступилась врачей-инфекционистов.

Отметим, 25 мая 2026 года облкомздравоохранения внёс соответствующие поправки в приказ об оплате труда медработникам. Изменения вступили в силу задним числом с 1 октября 2024 года и обязывают произвести медикам, которых затронули корректировки, перерасчёт причитающихся доплат в размере 25% от должностного оклада.

