



В Волгоградской области соцзащита поможет НКО наладить работу с особыми категориями граждан, которым требуется срочная социальная помощь. Беременные женщины, женщины с детьми, а также бездомные смогут рассчитывать на оперативное размещение в социальной гостинице и бесплатное оказание первичных услуг.

Воспользоваться соответствующей мерой поддержки граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут и сейчас, однако по действующему порядку, прежде чем её получить, необходимо пройти медосвидетельствование и процедуру назначения соответствующей помощи с формированием индивидуальной программы. Как правило, это занимает до одной недели. Однако во многих случаях помощь гражданам нужна немедленно. Более того, зачастую у получателей отсутствуют документы.

Согласно проекту постановления, разработанного соцзащитой, предполагается ввести в перечень предоставляемых социальных услуг, за которые НКО могут получить компенсацию, новый блок «срочных услуг». Они включают в себя предоставление гражданам крова, первичный осмотр, санобработку, обеспечение питанием, одеждой, предметами первой необходимости, оказание юридических услуг.

Срочная соцпомощь будет предоставляться по упрощённой процедуре в день обращения на основании решения ГКУ «Единый центр социальной поддержки населения Волгоградской области».

Отметим, в настоящее время документ проходит финальные согласования. В случае подписания постановление вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»