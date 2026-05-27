АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Не просто викторина, а старт в профессии: как в Волжском реализовали проект «Точка опоры» Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
 ВСУ ударили ракетой по Таганрогу
Силы ПВО отразили ракетный удар ВСУ по Таганрогу в Ростовской области. Ракета была сбита, но не обошлось без последствий на земле. Есть пострадавшие. Об этом сообщает Привет-...
В Волгоградской области бездомным начнут оказывать срочную соцпомощь

Общество 27.05.2026 18:00
В Волгоградской области соцзащита поможет НКО наладить работу с особыми категориями граждан, которым требуется срочная социальная помощь. Беременные женщины, женщины с детьми, а также бездомные смогут рассчитывать на оперативное размещение в социальной гостинице и бесплатное оказание первичных услуг.

Воспользоваться соответствующей мерой поддержки граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут и сейчас, однако по действующему порядку, прежде чем её получить, необходимо пройти медосвидетельствование и процедуру назначения соответствующей помощи с формированием индивидуальной программы. Как правило, это занимает до одной недели. Однако во многих случаях помощь гражданам нужна немедленно. Более того, зачастую у получателей отсутствуют документы.

Согласно проекту постановления, разработанного соцзащитой, предполагается ввести в перечень предоставляемых социальных услуг, за которые НКО могут получить компенсацию, новый блок «срочных услуг». Они включают в себя предоставление гражданам крова, первичный осмотр, санобработку, обеспечение питанием, одеждой, предметами первой необходимости, оказание юридических услуг.

Срочная соцпомощь будет предоставляться по упрощённой процедуре в день обращения на основании решения ГКУ «Единый центр социальной поддержки населения Волгоградской области».

Отметим, в настоящее время документ проходит финальные согласования. В случае подписания постановление вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

