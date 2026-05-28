В Волгоградской области вновь сменили ценники на заправках





В Волгоградской области вновь обновили ценники на заправках. За неделю бензин всех марок подорожал в среднем на 0,3%.

Так, самый популярный среди автомобилистов АИ-92 отпускают по 64,20, что на 19 копеек дороже, чем неделей ранее. Литр 95-го бензина прибавил 20 копеек – его стоимость составила 71,20 рублей. За топливо АИ-98 с волгоградцев просят 92,97 рублей, что на 0,18% дороже, чем на прошлой неделе.

Цена на дизтопливо поднялась на 14 копеек и равняется сегодня 75,23 рублям.

Фото Павла Мирошкина