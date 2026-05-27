



Волгоградский спортивный клуб «Ротор» официально объявил о завершении сотрудничества с опорным полузащитником Сергеем Макаровым. По истечении срока контракта футболист принял решение продолжить карьеру в футбольном клубе «Челябинск», куда перешёл на правах свободного агента.

В минувшем сезоне 29‑летний Макаров сыграл важную роль в игровых построениях «Ротора». Выступая на позиции опорного полузащитника, он провёл 34 матча в прошедшем сезоне, отметившись 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Его действия на поле способствовали стабилизации средней линии команды и обеспечивали надёжную связь между обороной и атакой.

Руководство «Ротора» выразило искреннюю признательность футболисту за профессионализм, самоотдачу и вклад в командные результаты.

Сергей Макаров подписал с «Челябинском» контракт сроком на два года. Эксперты отмечают, что уход Макарова создаёт определённые вызовы для «Ротора»: клубу предстоит за короткий срок найти равноценную замену на позицию опорного полузащитника.

