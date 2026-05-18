В Волгограде по результатам открытого электронного конкурса определен подрядчик, который проведет инженерные изыскания и подготовит проектную документацию для строительства новой трамвайной ветки к ТРЦ «Акварель». Согласно итогам отбора, победитель выполнит все намеченные работы за 69,5 млн рублей – на 10,6 тысячи рублей меньше начальной цены. Название фирмы-проектировщика пока не указывается.

Напомним, что конкурсная процедура была запущена муниципалитетом в апреле текущего года. Всего было подано восемь заявок от потенциальных претендентов, но в итоге выбирать пришлось из четырех. Остальные по различным причинам были отклонены.

Решение о продлении трамвайных путей до «Акварели» было принято и озвучено губернатором в сентябре 2023 года.

Ранее рассматривалось несколько вариантов реализации этого проекта, но в итоге было решено продлить трамвайную линию от кольца на ул. Электролесовской с прохождением вдоль улицы Автомобилистов и Университетского проспекта с поворотом на улицу Степыкиной (вокруг ТРЦ «Акварель») и возвращением к кольцу вдоль улицы Максима Загорулько. Такой 4-километровый маршрут прописан в техническом задании.

На этом пути должны появиться новые остановки с современными павильонами, а также шумозащитное покрытие на участке вдоль многоквартирных домов на улице Автомобилистов.

Победитель конкурса не только должен подготовить все необходимые изыскания и документы, но и обеспечить их согласование с контролирующими структурами. Весь объем работ подрядчик должен сдать к 1 октября 2027 году.

Фото администрации Волгоградской области

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!