



Начальник Управления воспроизводства и защиты лесов Рослесхоза Елена Бусыгина отметила темпы Волгоградской области по уходу за высаженными в рамках лесовосстановительных работ деревьями. По данным Бусыгиной, волгоградцы с начала года уже обработали 762 га территорий.

На текущий момент работы по компенсационному лесовосстановлению стартовали в семи федеральных округах России. В этом направлении лидирует Саратовская область.

– На сегодняшний день компенсационное лесовосстановление проведено на площади свыше 530 га. Всего в этом году такую работу планируется провести на 52 тыс. га. Отмечу также, что лица, имеющие обязательства по компенсационному лесовосстановлению, должны проводить агротехнические уходы за созданными лесными культурами. На этот год план по агроуходам составляет 135 тыс. га. Работы уже проведены на площади 1,3 тыс. га. Больше всего в Волгоградской области - на 762 га, – рассказал Елена Бусыгина.

Напомним, что в Волгоградской области восстановлению лесов уделяют приоритетное значение. Так, в марте Экологический совет провел заседание, на котором были рассмотрены итоги работы в регионе в 2025 году по восстановлению лесного фонда.

– В 2025 году фактический объем лесовосстановления по отношению к утраченным насаждениям превысил плановый показатель более чем в четыре раза. Регион входит в пятерку лучших субъектов по реализации федерального механизма компенсационного лесовосстановления – за период с 2023 по 2025 год соответствующие мероприятия были проведены на площади около 3,7 тысячи гектаров. Активно развивается сеть особо охраняемых природных территорий, проводятся масштабные противопожарные мероприятия, в деятельность по уходу за лесами подключается все большее количество волонтеров и общественников. На постоянной основе ведется работа по заготовке семян лесных растений: в прошлом году заготовлено 28,4 тонны при плане восемь тонн. Реализация каждого из этих направлений находится на постоянном общественном и парламентском контроле, – сообщала глава Экосовета Ирина Соловьева.