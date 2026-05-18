



Представители Волгограда в преддверии международного дня музеев, который отмечается 18 мая, побывали в городе Стаханов Луганской Народной Республики, где передали сотрудникам местного музея триптих «Битва за Русь». Как сообщает ИА «Высота 102» с почетной миссией в ЛНР побывали завкафедрой дизайна и монументально-декоративного искусства Института архитектуры и строительства ВолгГТУ профессор Сергей Матовников и председатель волгоградского отделения «Школы безопасности» Дмитрий Шунин.

– С городом Станханов у волгоградского отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» дружеские отношения складываются с 2022 года. В 2025 году кафедра Института ВолгГТУ приняла решение передать в дар триптих «Битва за Русь», написанный доцентом кафедры, членом Союза художников России Михаилом Чаловым, Городскому историко-художественному музею города Стаханов, – рассказал Дмитрий Шунин. – И этот выбор был не случайным. Ведь этот город известен во всём мире благодаря трудовому подвигу местного жителя, в честь которого в последствии переименовали город – Алексея Григорьевича Стаханова.

Личный и трудовой героизм жители города Стаханов проявили и в период с 2014 по 2025 годы. В частности, рискуя собственными жизнями при массированных бомбёжках и обстрелах со стороны укронацистов, коллектив историко-художественного музея сумел сохранить все экспозиции.





К поездке в ЛНР волгоградские делегаты готовились с 2025 года. После согласования с администрацией города Стаханова и руководством музея и одобрения идеи передачи триптиха ректором ВолгГТУ Александром Навроцким в ЛНР делегировали от вуза Сергея Матовникова. Долгожданная встреча в музее прошла 15 мая.

– В торжественной обстановке художественное произведение было передано музею. В мероприятии приняли участие представители администрации города Стаханов, ветеранских организаций, в том числе участники СВО, а также кадеты и сотрудники музея, – рассказал руководитель волгоградской «Школы безопасности».

Администрация города Стаханов и работники музея выразили свою благодарность ректору ВолгГТУ и коллективу кафедры ДиМДИ за прекрасное произведение, которое заняло достойное место в музее. Дмитрий Шунин удостоен благодарности за развитие культурных общественных связей между Луганской Народной Республикой и Волгоградской областью. Культурная связь Луганской Народной Республики с волгоградским реготделением Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» и кафедрой Института Архитектуры и Строительства ВолгГТУ будет продолжена.

Фото: предоставлены Дмитрием Шуниным