Двух собак выбросили с 7 этажа на севере Волгограда, животные погибли





В Волгограде жители дома №10 на ул. Богомольца в Тракторозаводском районе стали свидетелями душераздирающей драмы. Как сообщает Volganet.net со ссылкой на очевидцев, вечером 16 мая из окна квартиры, расположенной на 7 этаже, выбросили двух собак – оба животных погибли.

По словам волгоградцев, одна из собак принадлежала хозяевам квартиры, а вторую они якобы подобрали на улице, о чем сообщили соседям, встретившимся им 16 мая перед трагедией.

– Они [хозяева квартиры] сидели на лавочке с чёрной собакой. Сказали, что подобрали её как бездомную, хотя на ней был ошейник. Потом взяли свою собаку и пошли домой, женщина несла эту дворняжку на руках. Соседям объяснили, что понесли её обрабатывать от клещей, – цитирует Volganet.net читателя.

Позже, по словам мужчины, соседи услышали крик: «Что ты наделал?!» и услышали звук удара об асфальт. По окнами лежали обе собаки – одна собака дворняжка, а вторая – немецкий стаффорд – питомец жильцов дома.

– Это была их собака. Очень дружелюбная, всегда ко всем ластилась, – сообщают волгоградцы.

Известно, что на место происшествия выезжали полицейские, а тела собак пролежали на земле до следующего дня – только тогда их убрали.

В ГУ МВД России по Волгоградской области информацию о происшествии пока не комментировали.