



Легендарная композитор Александра Пахмутова обратилась с теплыми словами в адрес волгоградцев после поездки на свою малую родину, в Сталинград-Волгоград.

-Вместе с земляками я смогла поприветствовать ласковую матушку-Волгу, поклониться отчей земле и павшим защитникам Отечества на Мамаевом кургане. Мы вместе с дорогими ветеранами встретили радость Дня Победы и испытали гордость за страну, наблюдая за Парадом Победы на площади Павших Борцов, - написала Александра Пахмутова в соцсетях.





Знаменитая землячка подчеркнула, что акция «Свет Великой Победы», в которой она приняла участие, аккомпанируя за роялем артистам, является уникальным, незабываемым произведением искусства.

- Мы все — большая Родина, и я рада встречам с родными земляками, потомками победителей, с дорогими сердцу людьми. Вместе с командой моего культурного фонда мы были счастливы стать частью этого удивительного события, - призналась Александра Николаевн.

Она отметила, что в этом году «Свет Великой Победы» был построен на творчестве ее супруга, Николая Добронравова, а также произведениях выдающихся поэтов нашей страны — Роберта Рождественского, Василия Лебедева-Кумача.





Композитор также поблагодарила губернатора Андрея Бочарова и жителей региона за тепло, за память, за то, что волгоградцы хранят историю и культуру своей Родины.

-Счастлива, что родной город озарён миром, светом и любовью! Пусть так будет всегда в этом священном и непокорённом городе-герое! Спасибо, родной Волгоград! Буду ждать новой встречи, ведь душой я здесь, на малой Родине, - заключила Александра Пахмутова.

