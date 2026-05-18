В Волгограде завершаются работы по организации платных парковок еще на 11 улицах. С 16 июня владельцам автомобилей придется платить за оставление транспорта на участках улиц в Центральном и Дзержинском районах.

Улицы Волгограда, где монетизируют парковку:

ул. Советская,

ул. Чуйкова,

ул. Соколова,

ул. Порт-Саида, Гагарина,

ул. 13-й Гвардейской,

ул. Наумова,

ул. Пражской,

ул. Володарского,

ул. Карла Либкнехта,

ул. Набережной им.62-й Армии.

Как сообщили в администрации Волгограда, здесь уже установлены дорожные знаки и информационные щиты, нанесена специальная разметка синего цвета.

Напомним, что ул. Карла Либкнехта расположена в Дзержинском районе, а парковочные места, на которых решили зарабатывать в мэрии Волгограда, традиционно использовались горожанами, приезжавшими проведать усопших, захороненных на Центральном кладбиже. Поставили на счетчик чиновники и парковки возле МКД по указанной улице, а также возле сетевых магазинов.

Жители улиц Ингульской и Кубинской, прилегающих к Центральном кладбищу, теперь опасаются наплыва автомобилей возле своих домов.

– Кроме того, возникает риторический вопрос: думали ли в городской администрации о тех дедулях и бабулях, которые приезжают проведать родных? Им теперь, чтобы не платить за парковку, придется парковаться подальше и шагать подольше до могилок, – резюмируют жители Дзержинского района Волгограда.

Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в мэрию Волгограда с просьбой уточнить, у каких еще городских кладбищ в городе парковка станет платной ближайшее время.

Напомним, о том, что платные парковки появятся в Дзержинском районе Волгограда около Димитриевского кладбище стало известно еще в марте этого года. В Дзержинском и Центральном районах планируется создать еще 47 стоянок на 1645 машиномест. Мэрия планирует заработать на этом за год около 118 миллионов рублей с учетом штрафных санкций.