Путь документов сокращается: как онлайн-формы меняют ЖКХ «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 Новые автомобильные заграждения установят на границе Ростовской области
Пункты пропуска госграницы в Ростовской области оборудуют новыми средствами принудительной остановки автомобилей. Как сообщает Привет-Ростов, филиал Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы уже разместил тендеры на электронной торговой...
 СКЖД: на юге России задержаны 16 пассажирских поездов
16 пассажирских поездов задержаны в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает 18 мая Северо-Кавказская железная дорога. - В Краснодарском регионе СКЖД...
«Ротор» против «Акрона» – битва за повышение

Волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон» сойдутся в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне‑2026/2027. Хозяева поля подходят к игре с боевым настроем, а гости – с грузом проблем. Разбираемся в раскладах.

«Ротор»: уверенность и домашняя поддержка

«Ротор» завершил сезон в Первой лиге на 4‑м месте, а в последнем туре впечатляюще обыграл «Чайку» со счётом 5:0. Эта победа – не просто результат, а заявление о намерениях: волгоградцы готовы бороться за повышение в классе.

Ключевые козыри «Ротора»:

– домашняя арена – «Волгоград Арена» традиционно создаёт атмосферу, которая вдохновляет хозяев и давит на гостей;

– хорошая форма – команда набрала обороты к концу сезона;

– мотивация – возвращение в РПЛ после долгого перерыва станет историческим событием для клуба и болельщиков.

«Акрон»: кризис и неопределённость

У тольяттинцев дела обстоят сложнее. В последней игре РПЛ «Акрон» крупно проиграл «Крыльям Советов» (1:4), что привело к отставке главного тренера Заура Тедеева. Исполняющим обязанности назначен Мурат Искаков — у него минимум времени на то, чтобы наладить игру команды.

Проблемы «Акрона»:

– нестабильность – в пяти последних матчах команда одержала лишь одну победу;

– смена тренера – новая тактика и перестройка игрового стиля в сжатые сроки почти невозможны;

– травма лидера – капитан Артём Дзюба может пропустить матч из‑за мышечного повреждения. Его отсутствие серьёзно ослабит атакующие возможности гостей.

Ключевые факторы матча

Состояние Дзюбы. Если форвард не выйдет на поле, «Акрон» лишится главного источника угрозы у чужих ворот.

Давление «Волгоград Арены». Поддержка трибун может помочь «Ротору» уже в первые минуты матча.

Тактическая готовность. Искаков пока не успел внедрить свои идеи – это может сыграть на руку хозяевам.

Мотивация. «Ротор» рвётся в РПЛ, а «Акрон» пытается сохранить место в элите после сложного сезона.

Букмекерские котировки

Букмекеры отдают минимальное преимущество волгоградцам: на победу «Ротора» – 2.75; на ничью – 2.95; при победе «Акрона» – 2.85.

Тактические расклады

«Ротор», скорее всего, пойдёт вперёд с первых минут. Команда будет стремиться забить быстрый гол, чтобы использовать поддержку трибун и заставить «Акрон» раскрыться. Хозяева сделают ставку на фланги и прессинг.

«Акрон», вероятно, сыграет от обороны. Гости будут рассчитывать на контратаки и стандарты. Если Дзюба выйдет на поле, его опыт и мастерство могут стать решающим фактором.

Прогноз

Домашний стадион, хорошая форма и более стабильная ситуация в команде дают волгоградцам преимущество. По мнению экспертов, минимальная победа должна остаться за сине‑голубыми.

Возможный счёт: 1:0 или 2:1 в пользу «Ротора».

Ответный матч пройдёт 23 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 18:30. Итоговый результат противостояния будет определяться по сумме двух игр.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
