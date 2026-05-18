



Известная параспортсменка, член паралимпийской сборной России в дисциплине «Гребля на байдарках и каноэ» Мария Никифорова ушла из жизни на 40-м году.

- Марии Никифоровой не стало в субботу, 16 мая. Заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса, член сборной России, она рушила преграды и старалась жить без оглядки на обстоятельства. Увы, но в борьбе с болезнью их силы оказались неравны, - сообщили в областном комитете физической культуры и спорта.

Травму, изменившую всю ее жизнь, волгоградка Мария Никифорова получила в 10 лет. На тренировке по художественной гимнастике девочка неудачно упала на спину, а после присела, неожиданно ощутив – ее не слушаются ноги. Целый год спортсменка была прикована к постели. Все еще надеясь на чудо, близкие гимнастки слышали пессимистичные прогнозы врачей.

И хотя долгое лечение не привело к заветной цели, Мария не потеряла веры. В жизнь и в саму себя. Сильная духов девушка попробовала свои силы сначала в пауэрлифтинге, а после – в гребле на каноэ. Оказалось, олимпийский вид спорта не просто увлечение – призвание!

Спортивная карьера Марии Никифоровой развивалась стремительно. В 2017 и в 2021-х годах она забирала серебро на чемпионате мира, а два года подряд завоевывала бронзу на соревнованиях мирового уровня. Многократная чемпионка России, призер чемпионатов Европы, в 2021-м она остановилась в шаге от пьедестала на Паралимпийских летних играх в Токио. Тогда же за «спортивные достижения и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Волгоградской области» Марию Никифорову наградили благодарностью губернатора Андрея Бочарова.

После громких спортивных побед волгоградка обрела и тихое семейное счастье. В октябре 2024-го она стала мамой во второй раз. 1 ноября ей могло исполниться всего 40...

Редакция ИА «Высота 102» выражает соболезнования родным и близким Марии Никифоровой.

Фото Паралимпийского комитета России