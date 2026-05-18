Волгоградский Госжилнадзор проверил пострадавший от взрыва газа дом





Специалисты Госжилнадзора по Волгоградской области провели проверку технического состояния дома № 1 по ул. Родина в Котельниково, который два с половиной года назад пострадал от взрыва газа. Как сообщили ИА «Высота 102» в органе исполнительной власти, по итогам инспекции было установлено, что конструктивные элементы дома находятся в надлежащем техническом состоянии. А отопительный сезон в МКД прошел в штатном режиме, без каких-либо аварийных ситуаций.

Напомним, происшествие случилось в МКД 23 октября 2023 года. В результате взрыва газа в квартире №59 произошло повреждение ограждающих конструкций 5 этажа 4 подъезда дома. Тогда погиб один человек, трое пострадали.





В рамках проведения ремонтно-восстановительных работ в многоквартирном доме на ул. Родина, 1 подрядными организациями ООО «ИК Строительство» и ООО «Бидов Групп» выполнен монтаж ограждающих строительных конструкций крыши и пятого этажа подъездов № 4 и № 5 дома, завершены работы по устройству кровельного покрытия, отделочные работы в квартирах и местах общего пользования подъезда № 4. В прошлом году жильцы подъезда №4 получили разрешения на вселение в свои квартиры.