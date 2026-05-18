



В Центральном районе Волгограда специалисты «Концессий водоснабжения» оперативно приступили к новому этапу ремонта коллекторов. Как сообщает ИА «Высота 102», рабочие уже устанавливают новый колодец на трубопроводе.

– Сегодня специалисты приступили к установке обсадного колодца на канализационном трубопроводе на Набережной 62-й армии. Уже установлено первое кольцо. Работы на этом участке сети осложняет его залегание – трубы проложены на глубине 7 метров. Котлован, разработанный для доступа к коммуникациям, специалисты укрепили в соответствии с требованиями техники безопасности, – сообщили в пресс-службе Концессий. – На месте работают несколько бригад и специалисты подрядной организации.

Напомним, что в интересах волгоградцев на время проведения работ принято решение не останавливать подачу воды в МКД. Излишки стоков из трубопровода откачивают с помощью спецтехники – илососных машин. Проводимые работы лично контролирует руководство «Концессий водоснабжения». Благодаря этому решения о выделении необходимой техники, оборудования или бригад принимаются оперативно и в приоритетном порядке.

На Нулевой продольной на участке проведения работ временно ограничено движение.