Общество

Андрей Бочаров распорядился продлить трамвай до «Акварели»

Общество 02.09.2023 13:10
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02.09.2023 13:10


Ряд важных решений в сфере дорожного строительства был принят сегодня во время объезда объектов в нескольких районах Волгограда озвучил губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, губернатор и глава Волгограда Владимир Марченко проинспектировали ход реконструкции и строительства дорог в нескольких районах Волгограда и озвучили  планы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе трамвайной.
Первой точкой рабочей поездки стала улица Электролесовская. Готовность участка от ул. Чебышева до ул. Автомобилистов составляет 90%.  С учетом продления магистрали в южную сторону фактически она войдет в состав полноценного дублера Второй Продольной на протяжении шести районов Волгограда — от Тракторозаводского до Кировского.

После завершения второго этапа строительства нового участка от ТРЦ «Акварель» до соединения с ул. Кирова предстоит привести в порядок улицу имени Зины Маресёвой. Также прорабатывается вопрос строительства моста на остров Сарпинский в районе улицы Автомобилистов с устройством транспортной развязки.
Андрей Бочаров  обратил особое внимание на необходимость дальнейшего развития системы общественного транспорта и повышения доступности различных объектов в этой части города. За счет строительства дороги, создания дополнительной инфраструктуры, планировки территории появилась возможность продлить линию трамвая, которая сейчас заканчивается станцией «Обувная фабрика».
- Сегодня принимаем окончательное решение о продлении наземных трамвайных путей до «Акварели», — заявил Андрей Бочаров.
И поставил задачу в течение следующего года выполнить предпроектные и проектные работы.
Помимо этого, прорабатывается вопрос повышения транспортной доступности новых жилых микрорайонов — возможно усиление за счет электробусов, автобусов.
В  июле 2023 года Андрей Бочаров анонсировал масштабную программу модернизации и развития электротранспорта — работы на данном участке также в нее войдут. Помимо этого, предстоит завершить модернизацию линии СТ, продлить ветку в сторону Спартановки, обновить подвижной состав. Контракты на поставку в Волгоград 62 новых трамваев уже подписаны.

Напомним, ранее была принята 10-летняя программа развития Волгограда, в том числе – дорожной инфраструктуры областного центра. В планах на 2023 год — отремонтировать 28 существующих дорожных объектов Волгограда, еще шесть — построить и реконструировать. Часть работ уже завершена, часть — еще выполняется в соответствии с графиком.
Фото администрации Волгоградской области


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