Андрей Бочаров распорядился продлить трамвай до «Акварели»





Ряд важных решений в сфере дорожного строительства был принят сегодня во время объезда объектов в нескольких районах Волгограда озвучил губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, губернатор и глава Волгограда Владимир Марченко проинспектировали ход реконструкции и строительства дорог в нескольких районах Волгограда и озвучили планы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе трамвайной. Ряд важных решений в сфере дорожного строительства был принят сегодня во время объезда объектов в нескольких районах Волгограда озвучил губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, губернатор и глава Волгограда Владимир Марченко проинспектировали ход реконструкции и строительства дорог в нескольких районах Волгограда и озвучили планы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе трамвайной.





После завершения второго этапа строительства нового участка от ТРЦ «Акварель» до соединения с ул. Кирова предстоит привести в порядок улицу имени Зины Маресёвой. Также прорабатывается вопрос строительства моста на остров Сарпинский в районе улицы Автомобилистов с устройством транспортной развязки. После завершения второго этапа строительства нового участка от ТРЦ «Акварель» до соединения с ул. Кирова предстоит привести в порядок улицу имени Зины Маресёвой. Также прорабатывается вопрос строительства моста на остров Сарпинский в районе улицы Автомобилистов с устройством транспортной развязки.





Напомним, ранее была принята 10-летняя программа развития Волгограда, в том числе – дорожной инфраструктуры областного центра. В планах на 2023 год — отремонтировать 28 существующих дорожных объектов Волгограда, еще шесть — построить и реконструировать. Часть работ уже завершена, часть — еще выполняется в соответствии с графиком. Напомним, ранее была принята 10-летняя программа развития Волгограда, в том числе – дорожной инфраструктуры областного центра. В планах на 2023 год — отремонтировать 28 существующих дорожных объектов Волгограда, еще шесть — построить и реконструировать. Часть работ уже завершена, часть — еще выполняется в соответствии с графиком.

Первой точкой рабочей поездки стала улица Электролесовская. Готовность участка от ул. Чебышева до ул. Автомобилистов составляет 90%. С учетом продления магистрали в южную сторону фактически она войдет в состав полноценного дублера Второй Продольной на протяжении шести районов Волгограда — от Тракторозаводского до Кировского.Андрей Бочаров обратил особое внимание на необходимость дальнейшего развития системы общественного транспорта и повышения доступности различных объектов в этой части города. За счет строительства дороги, создания дополнительной инфраструктуры, планировки территории появилась возможность продлить линию трамвая, которая сейчас заканчивается станцией «Обувная фабрика».- Сегодня принимаем окончательное решение о продлении наземных трамвайных путей до «Акварели», — заявил Андрей Бочаров.И поставил задачу в течение следующего года выполнить предпроектные и проектные работы.Помимо этого, прорабатывается вопрос повышения транспортной доступности новых жилых микрорайонов — возможно усиление за счет электробусов, автобусов.В июле 2023 года Андрей Бочаров анонсировал масштабную программу модернизации и развития электротранспорта — работы на данном участке также в нее войдут. Помимо этого, предстоит завершить модернизацию линии СТ, продлить ветку в сторону Спартановки, обновить подвижной состав. Контракты на поставку в Волгоград 62 новых трамваев уже подписаны.