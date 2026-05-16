В Волгограде завершился турнир памяти Бориса Майзлина: фоторепортаж

В спортивном зале «Динамо» завершился XI традиционный турнир по баскетболу среди девушек 14–15 лет, посвящённый памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР Бориса Майзлина. Соревнования, проходившие с 13 по 15 мая, собрали четыре сильные команды и стали настоящим праздником спорта для волгоградских болельщиков.





Этот турнир – не просто соревнование, а дань уважения человеку, чьё имя неразрывно связано с успехами волгоградского баскетбола. С 1976 года Борис Майзлин возглавлял женскую команду «Динамо» Волгоград. Под его руководством воспитанницы добивались побед на самых престижных турнирах: становились чемпионками мира и Европы, побеждали на Универсиадах и Олимпийских играх. Тренер воспитал десятки мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.





- Совмещать тренерскую работу и организаторские обязанности непросто, но Майзлин справлялся с этим блестяще, полностью посвятив себя баскетболу и команде. Он ушёл из жизни за рубежом во время соревнований – до последнего оставаясь рядом со своими игроками», – отметил Сергей Макаров, заместитель председателя Волгоградской областной организации Всероссийского общества «Динамо».









На паркет вышли четыре коллектива. Помимо волгоградок из СШОР №2, в турнире приняли участие баскетболистки «Динамо», команда из Волжского и спортсменки из спортивной школы №7 Ростова‑на‑Дону.





Для многих участниц соревнования стали важным этапом подготовки к будущим стартам. В частности, некоторые команды использовали турнир как этап подготовки к финалу Спартакиады учащихся России.





Несколько дней на площадке шла яркая и напряженная борьба, а спортсменки показали красивый, быстрый и по-настоящему командный баскетбол.





По итогам турнира первое место заняла ДЮСШ №7 из Ростова‑на‑Дону, второе место досталось СШОР №2 из Волгограда, третье место завоевала команда «Динамо» - СШОР Nº2 из Волгограда.





Лучшими игроками турнира признаны Марьяна Халтурина, Кристина Харагезова и Злата Красникова.





Организаторы подчеркнули, что главная цель турнира – не только выявить сильнейших, но и сохранить традиции волгоградской баскетбольной школы, заложенные Борисом Майзлиным.





Такие турниры – это мост между поколениями, – отметил один из организаторов. – Мы не просто вспоминаем великого тренера, но и видим, как его дело живёт в новых талантах. Уровень команд растёт с каждым годом, и это лучшая память о Борисе Майзлине.

Зрители и участники единодушно отметили высокий уровень организации соревнований и выразили надежду, что традиция проведения турнира будет продолжена.

Александр Веселовский

Фото: Андрей Поручаев / ИА "Высота 102"