Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

Квартиры в доме «Шурика» и лакшери-высотках в Москве: стал известен список арестованной недвижимости «бизнесдепутата» Короткова

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 Бастрыкин обратил внимание на дело об истязаниях ростовчанкой детей
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ростовским следователям подготовить ему доклад о ходе расследования уголовного дела фактам халатности и истязания. Как сообщает Привет-Ростов, в основе дела – истязание матерью...
 Волгоградцам объяснили, почему в магазинах не осталось российского картофеля
Запасы российского картофеля составляют более 1,3 млн тонн. При этом, как сообщает «Парламенсткая газета», торговые сети не спешат закупать отечественную сельхозпродукцию, отдавая предпочтения картофелю из Египта, КНР и Азербайджана....
В Волгограде завершился турнир памяти Бориса Майзлина: фоторепортаж

В спортивном зале «Динамо» завершился XI традиционный турнир по баскетболу среди девушек 14–15 лет, посвящённый памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР Бориса Майзлина. Соревнования, проходившие с 13 по 15 мая, собрали четыре сильные команды и стали настоящим праздником спорта для волгоградских болельщиков.


 

Этот турнир – не просто соревнование, а дань уважения человеку, чьё имя неразрывно связано с успехами волгоградского баскетбола. С 1976 года Борис Майзлин возглавлял женскую команду «Динамо» Волгоград. Под его руководством воспитанницы добивались побед на самых престижных турнирах: становились чемпионками мира и Европы, побеждали на Универсиадах и Олимпийских играх. Тренер воспитал десятки мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.


- Совмещать тренерскую работу и организаторские обязанности непросто, но Майзлин справлялся с этим блестяще, полностью посвятив себя баскетболу и команде. Он ушёл из жизни за рубежом во время соревнований – до последнего оставаясь рядом со своими игроками», – отметил Сергей Макаров, заместитель председателя Волгоградской областной организации Всероссийского общества «Динамо».



На паркет вышли четыре коллектива. Помимо волгоградок из СШОР №2, в турнире приняли участие баскетболистки «Динамо», команда из Волжского и спортсменки из спортивной школы №7 Ростова‑на‑Дону.


Для многих участниц соревнования стали важным этапом подготовки к будущим стартам. В частности, некоторые команды использовали турнир как этап подготовки к финалу Спартакиады учащихся России.


Несколько дней на площадке шла яркая и напряженная борьба, а спортсменки показали красивый, быстрый и по-настоящему командный баскетбол.


По итогам турнира первое место заняла ДЮСШ №7 из Ростова‑на‑Дону, второе место досталось СШОР №2 из Волгограда, третье место завоевала команда «Динамо» - СШОР Nº2 из Волгограда.


Лучшими игроками турнира признаны Марьяна Халтурина, Кристина Харагезова и Злата Красникова.


Организаторы подчеркнули, что главная цель турнира – не только выявить сильнейших, но и сохранить традиции волгоградской баскетбольной школы, заложенные Борисом Майзлиным.


Такие турниры – это мост между поколениями, – отметил один из организаторов. – Мы не просто вспоминаем великого тренера, но и видим, как его дело живёт в новых талантах. Уровень команд растёт с каждым годом, и это лучшая память о Борисе Майзлине.

 

Зрители и участники единодушно отметили высокий уровень организации соревнований и выразили надежду, что традиция проведения турнира будет продолжена.

Александр Веселовский

Фото: Андрей Поручаев / ИА "Высота 102"

