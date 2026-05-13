Эксперты ставят на «Ротор» в игре против «Чайки»





16 мая в 13:00 по московскому времени стартует заключительный тур чемпионата России среди команд Первой лиги. Все матчи тура начнутся синхронно, и одним из ожидаемых событий станет противостояние волгоградского клуба и «Чайки» из Песчанокопского.

«Ротор» занимает 4-е место с 53 очками (14 побед, 11 ничьих, 8 поражений), забив 42 мяча и пропустив 26. Команда уже гарантировала себе участие в стыковых матчах за право выхода в Российскую премьер‑лигу – и теперь главная задача состоит в сохранении игрового тонуса и избежания травм ключевых исполнителей.

Гости, «Чайка» из Песчанокопского, расположились на 18‑м месте с 22 очками (5 побед, 7 ничьих, 21 поражение). Разница мячей (30:71) красноречиво говорит о проблемах в обороне и нестабильности в атаке. Команда уже потеряла шансы остаться в лиге и выходит на поле без давления турнирных задач.

В текущем сезоне сине-голубые провели дома 16 игр, забив 23 мяча (в среднем 1,44 за игру), а пропустив 8 (в среднем 0,50 за игру). Песчанокопцы провели в гостях 16 игр, забив 16 мячей (в среднем 1,00 за игру), а пропустив – 35 (2,19 в среднем за игру).

Букмекеры уверенно ставят на победу «Ротора», выставив коэффициент 1,37. На ничью предлагается коэффициент 4,5, а на победу аутсайдера – 8,5.

Ключевой фактор – преимущество домашнего поля: волжане набирают львиную долю очков именно на своём стадионе. «Чайка» же в гостях демонстрирует крайне слабые результаты – всего 4 набранных очка за сезон. К тому же в первом круге волгоградцы уверенно обыграли соперника на выезде со счётом 6:0. Эксперты единодушны: победа хозяев наиболее вероятна. Прогноз – 3:1 в пользу клуба с берегов Волги.

«Ротор» выйдет на поле с чётким планом: показать уверенную игру и закрепить позитивный настрой перед стыковыми матчами.

Александр Веселовский