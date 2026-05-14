Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

 Госдума приняла закон о списании кредитов участникам СВО до 10 млн
Государственная дума РФ одобрила закон, предусматривающий списание просроченных кредитных обязательств участников специальной военной операции и их жен на сумму до 10 млн рублей. Закон был принят сразу в двух...
 Глава Минфина опроверг слухи о повышении налогов в России
Министр финансов Антон Силуанов назвал фейком распространившиеся слухи о повышении налогов и заморозке банковских вкладов. - Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются, - цитируют главу...
«Динамо‑Синара» уступило «Кубани» в первом матче плей‑офф за 5‑е место

Спорт 14.05.2026 11:43
14.05.2026 11:43


В первом матче плей‑офф за 5‑е место гандбольного чемпионата «Динамо‑Синара» в напряжённой борьбе потерпело поражение от краснодарской «Кубани» со счётом 27:28. Исход встречи решился в последние секунды – удача улыбнулась кубанской команде, хотя волгоградские спортсменки продемонстрировали характер и волю к победе до самого финального свистка.



Матч стартовал без раскачки. Уже на первых минутах Ангелина Кириченко взяла игру на себя: к 10‑й минуте она забила четыре мяча и заработала пенальти, задав высокий темп встречи. Её усилия мощно поддержала Алиса Дворцевая – именно она стала главным мотором атак хозяек площадки на протяжении всего матча.


Дворцевая раз за разом вскрывала оборону «Кубани»: её прорывы, точные передачи и хладнокровные броски держали защиту гостей в постоянном напряжении. В итоге она стала самым результативным игроком матча, записав на свой счёт 7 точных бросков, и была признана лучшим игроком встречи.

Ближе к концу первого тайма тренер «Динамо‑Синара» Евгений Дмитриев дал лидерам команды немного отдохнуть. В динамике команда не потеряла, но прицел однозначно сбился. Волгоградские гандболистки неподготовленными бросками принялись «улучшать» статистику вратаря краснодарок Юлии Пойловой, которая и так прекрасно играла в воротах. К перерыву гости вырвались вперёд на три мяча – 17:14.


Во втором тайме динамовки «вернулись» в игру, пошли броски у Карины Сисеновой и Татьяны Кирилловой. При мощной поддержке трибун волгоградки не только сравняли счёт, но и пару раз выходили вперёд, но бело‑голубым не удалось удержать преимущество: к середине тайма «Кубань» вновь захватила инициативу и вышла вперёд.


Напряжённая борьба продолжалась до последних минут. В финишном рывке «Динамо», отставая на три мяча (24:27), сумело отыграться и восстановить равновесие – 27:27. Но за полторы минуты до конца матча волгоградские гандболистки пропустили гол по центру, и преимущество вновь перешло к краснодарским спортсменкам – 27:28.

На последней минуте у волгоградок был шанс спасти матч: команда играла в большинстве, а Ангелина Кириченко выполняла семиметровый бросок. Увы, реализовать момент не удалось. «Кубань» удержала минимальное преимущество и одержала победу со счётом 28:27.


«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Кубань» (Краснодар) – 27:28 (14:17).
13 мая. Волгоград. «Динамо Арена». 1200 зрителей.
Судьи: Антон Анташев (Тольятти), Денис Мусатов (Москва).
«Динамо-Синара»: Дувакина – Гафонова, Сисенова (5), Кириллова (4), Дворцевая (7), Чуракова (1), Кириченко (5) – Баскакова, Черненко, Минченко (1), Алексеева (1), Загороднева (3), Белолипецкая, Прокофьева, Климова, Лебедева.
«Кубань»: Пойлова – Савинова (6), Овчинникова (6), Гакаме (2), Герасимова, Куцевалова, Казиханова (2) – Скнарь, Серадская, Голуб (2), Репина (2), Жилинскайте, Игнатенко (1), Промысленко, Дорошенко (2), Коняева (5).
Количество удалений: 4 – 3.
7-метровые/голы: 8/3 – 5/2.
Потери: 5 – 7.

 

Следующий матч между командами запланирован на 20 мая в Краснодаре. Серия за 5-е место ведётся до двух побед. Начало в 18:30. Третий матч, при необходимости, пройдет в Волгограде 29 мая.





Александр Веселовский

Фото: Андрей Поручаев

Спорт 14.05.2026 11:43
14:37
МЧС предупредило волгоградцев о приближении урагана с ливнями, грозами и градомСмотреть фотографии
14:20
На майских праздниках россияне устремились в регион на ВолгеСмотреть фотографии
13:36
Под Волгоградом хутор превратили в запретную зону из-за бешенстваСмотреть фотографии
13:21
Они уже ждут встречи: стало известно, когда в Волгоградской области начнется пик мошкиСмотреть фотографии
13:12
Специалисты налоговой проведут семинары для волгоградцев по льготам и вычетамСмотреть фотографии
13:04
Сотрудники волгоградской стройфирмы 3 месяца работали на директора бесплатноСмотреть фотографии
12:41
В Волгограде сокращен маршрут движения скоростных трамваевСмотреть фотографии
12:39
Студентка из Волгограда произвела впечатление на педагогов ГИТИСаСмотреть фотографии
12:13
В Волжском на оживленной дороге сгорел автомобильСмотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Куда гнал? Видеорегистратор снял причину массового ДТП с грузовиками в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:49
В Волгограде за 14 млн рублей отреставрируют памятник ПаникахеСмотреть фотографии
11:43
«Динамо‑Синара» уступило «Кубани» в первом матче плей‑офф за 5‑е местоСмотреть фотографии
11:34
«Родители не сказали ни слова»: в Волжском ребенок покалечил милого суслика из гипсаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
В Волгограде 19-летнюю студентку отправили под арест за развратные танцыСмотреть фотографии
10:59
Сторонника ВСУ вычислила ФСБ в Волгограде: возбуждено делоСмотреть фотографии
10:35
Суд в Москве выпустил из СИЗО бывшую волгоградскую чиновницуСмотреть фотографии
10:30
Облздрав рассказал о состоянии пострадавших в массовом ДТП с грузовиками в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:16
Иск об освобождении имущества сына экс-главы Верховного суда Адыгеи рассмотрят в ВолжскомСмотреть фотографии
09:53
Глава КСП Волгоградской области Александр Носов отмечает День рожденияСмотреть фотографии
09:47
Волгоград и Волжский получат 49 новых автобусов в рамках проекта «ИДЖ»Смотреть фотографии
09:43
Под Волгоградом спецназ задержал рецидивиста, пытавшегося угнать таксиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:46
Более 57 тысяч волгоградцев трудятся на вредном производствеСмотреть фотографии
08:22
Погода 14 мая предрекла жаркое лето в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:08
Под Волгоградом за 223 млн рублей отремонтируют дороги к райцентрамСмотреть фотографии
06:53
Руководитель УФНС Роман Иванов отмечает День рожденияСмотреть фотографии
06:52
РПН предостерег волгоградцев от договоров с фирмами-«раздолжнителями»Смотреть фотографии
06:17
Три волгоградских вуза вошли в топ-20 в предметном рейтинге RAEXСмотреть фотографии
06:06
В Волгоградской области введут 200-тысячные штрафы за грязные колесаСмотреть фотографии
21:41
Процесс создания памятника героям СВО в Волгограде увековечат для потомковСмотреть фотографии
21:22
В Волгограде с утилизатора отходов требуют 29 млн рублей за асфальт с пр. ЖуковаСмотреть фотографии
 