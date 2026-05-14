



В первом матче плей‑офф за 5‑е место гандбольного чемпионата «Динамо‑Синара» в напряжённой борьбе потерпело поражение от краснодарской «Кубани» со счётом 27:28. Исход встречи решился в последние секунды – удача улыбнулась кубанской команде, хотя волгоградские спортсменки продемонстрировали характер и волю к победе до самого финального свистка.









Матч стартовал без раскачки. Уже на первых минутах Ангелина Кириченко взяла игру на себя: к 10‑й минуте она забила четыре мяча и заработала пенальти, задав высокий темп встречи. Её усилия мощно поддержала Алиса Дворцевая – именно она стала главным мотором атак хозяек площадки на протяжении всего матча.





Дворцевая раз за разом вскрывала оборону «Кубани»: её прорывы, точные передачи и хладнокровные броски держали защиту гостей в постоянном напряжении. В итоге она стала самым результативным игроком матча, записав на свой счёт 7 точных бросков, и была признана лучшим игроком встречи.

Ближе к концу первого тайма тренер «Динамо‑Синара» Евгений Дмитриев дал лидерам команды немного отдохнуть. В динамике команда не потеряла, но прицел однозначно сбился. Волгоградские гандболистки неподготовленными бросками принялись «улучшать» статистику вратаря краснодарок Юлии Пойловой, которая и так прекрасно играла в воротах. К перерыву гости вырвались вперёд на три мяча – 17:14.





Во втором тайме динамовки «вернулись» в игру, пошли броски у Карины Сисеновой и Татьяны Кирилловой. При мощной поддержке трибун волгоградки не только сравняли счёт, но и пару раз выходили вперёд, но бело‑голубым не удалось удержать преимущество: к середине тайма «Кубань» вновь захватила инициативу и вышла вперёд.





Напряжённая борьба продолжалась до последних минут. В финишном рывке «Динамо», отставая на три мяча (24:27), сумело отыграться и восстановить равновесие – 27:27. Но за полторы минуты до конца матча волгоградские гандболистки пропустили гол по центру, и преимущество вновь перешло к краснодарским спортсменкам – 27:28.

На последней минуте у волгоградок был шанс спасти матч: команда играла в большинстве, а Ангелина Кириченко выполняла семиметровый бросок. Увы, реализовать момент не удалось. «Кубань» удержала минимальное преимущество и одержала победу со счётом 28:27.



