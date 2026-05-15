UWW сняла все ограничения с российских борцов

Бюро Объединённого мира борьбы (UWW) приняло историческое решение – российские борцы всех возрастных категорий допущены к международным соревнованиям под национальным флагом с исполнением гимна. Об этом сообщил министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв в своём Telegram‑канале.

Ключевые положения решения UWW:

– российские спортсмены смогут выступать в составе национальной сборной;

– на церемониях награждения будет звучать гимн РФ при завоевании золотых медалей;

– допуск распространяется на все возрастные категории;

– в протоколах соревнований будет использоваться привычная аббревиатура RUS.

Ранее всех наших атлетов допустили на свои турниры международные федерации дзюдо (IJF), самбо (FIAS), тхэквондо (World Taekwondo), кикбоксинга (WKF), муай-тай (IFMA), бокса (IBA), ММА (IMМAF), а также World Aquatics. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на стартах федераций тяжёлой атлетики (IWF), фехтования (FIE), кёрлинга (WCF), волейбола (FIVB), триатлона (World Triathlon), пятиборья (UIPM) и других. В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций, – написал Дегтярёв.

Ближайшие международные старты с участием российских борцов ожидаются уже в июне 2026 года. Возвращение национальной сборной под флагом России придаст дополнительную интригу предстоящим турнирам и повысит уровень конкуренции в мировом борцовском сообществе.

Александр Веселовский