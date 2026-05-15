Главное

Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

Актуально

Квартиры в доме «Шурика» и лакшери-высотках в Москве: стал известен список арестованной недвижимости «бизнесдепутата» Короткова

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

Федеральные новости

Федеральные новости
 Бастрыкин обратил внимание на дело об истязаниях ростовчанкой детей
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ростовским следователям подготовить ему доклад о ходе расследования уголовного дела фактам халатности и истязания. Как сообщает Привет-Ростов, в основе дела – истязание матерью...
Федеральные новости
 Волгоградцам объяснили, почему в магазинах не осталось российского картофеля
Запасы российского картофеля составляют более 1,3 млн тонн. При этом, как сообщает «Парламенсткая газета», торговые сети не спешат закупать отечественную сельхозпродукцию, отдавая предпочтения картофелю из Египта, КНР и Азербайджана....
Спорт

UWW сняла все ограничения с российских борцов

Спорт 15.05.2026 15:24
0
15.05.2026 15:24

Бюро Объединённого мира борьбы (UWW) приняло историческое решение – российские борцы всех возрастных категорий допущены к международным соревнованиям под национальным флагом с исполнением гимна. Об этом сообщил министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв в своём Telegram‑канале.

Ключевые положения решения UWW:

– российские спортсмены смогут выступать в составе национальной сборной;

– на церемониях награждения будет звучать гимн РФ при завоевании золотых медалей;

– допуск распространяется на все возрастные категории;

– в протоколах соревнований будет использоваться привычная аббревиатура RUS.

Ранее всех наших атлетов допустили на свои турниры международные федерации дзюдо (IJF), самбо (FIAS), тхэквондо (World Taekwondo), кикбоксинга (WKF), муай-тай (IFMA), бокса (IBA), ММА (IMМAF), а также World Aquatics. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на стартах федераций тяжёлой атлетики (IWF), фехтования (FIE), кёрлинга (WCF), волейбола (FIVB), триатлона (World Triathlon), пятиборья (UIPM) и других. В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций, – написал Дегтярёв.

Ближайшие международные старты с участием российских борцов ожидаются уже в июне 2026 года. Возвращение национальной сборной под флагом России придаст дополнительную интригу предстоящим турнирам и повысит уровень конкуренции в мировом борцовском сообществе.

Александр Веселовский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
15.05.2026 15:24
Спорт 15.05.2026 15:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.05.2026 19:09
Спорт 14.05.2026 19:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.05.2026 11:43
Спорт 14.05.2026 11:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.05.2026 18:31
Спорт 13.05.2026 18:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.05.2026 09:55
Спорт 13.05.2026 09:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.05.2026 08:32
Спорт 13.05.2026 08:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.05.2026 19:45
Спорт 12.05.2026 19:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.05.2026 09:44
Спорт 12.05.2026 09:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.05.2026 08:33
Спорт 12.05.2026 08:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.05.2026 13:21
Спорт 11.05.2026 13:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.05.2026 07:48
Спорт 11.05.2026 07:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.05.2026 17:06
Спорт 10.05.2026 17:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.05.2026 16:06
Спорт 10.05.2026 16:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.05.2026 12:29
Спорт 10.05.2026 12:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.05.2026 08:54
Спорт 10.05.2026 08:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:14
Бочаров презентовал программы развития муниципалитетовСмотреть фотографии
17:06
В Волжском конфликт из-за цветов на клумбе закончился дракойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
В Волгограде стартовал дорожный ремонт на 7-й ГвардейскойСмотреть фотографии
16:18
На ВолгаКалии стартовал конкурс профессионального мастерства – 2026Смотреть фотографии
16:16
Президент наградил посмертно троих бойцов СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:42
МЧС предупредило волгоградцев о надвигающейся стихии 15 маяСмотреть фотографии
15:34
Суд Волгограда отправил в СИЗО продолжателя дел Кадина авторитета ТрещёваСмотреть фотографии
15:24
UWW сняла все ограничения с российских борцовСмотреть фотографии
15:12
Схрон с 4 кг наркотиков нашли в лесу под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:40
Беспилотная опасность отменена в Волгоградской области спустя два часаСмотреть фотографии
14:00
Мобильный интернет и связь усилили на живописной трассе Волгоград–ЭлистаСмотреть фотографии
13:51
Волгоградцам показали, как меняют задвижки-гиганты на очистныхСмотреть фотографии
13:37
Новым главой Новоаннинского района стал Владимир МаксимовСмотреть фотографии
13:24
Почти 200 волгоградцев пришли к врачам с насекомыми-«присосками»Смотреть фотографии
13:06
Музей Виктора Лосева открылся в волгоградской Каланче: смотрим, что внутриСмотреть фотографии
12:35
Повторная угроза атак ВСУ возникла днем 15 мая в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:33
Силовики задержали в Волгограде 22-летнего пособника мошенниковСмотреть фотографииCмотреть видео
12:13
РПН усилил лабораторный контроль в период отключения воды в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:53
Пожары из-за майского потепления грозят району Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде расследуют гибель монтажника при падении с 12 этажаСмотреть фотографии
11:26
«Астима»: медицина, которая возвращает здоровье, не забирая времяСмотреть фотографии
11:24
В Волгоградской области простятся с бойцом СВО Владимиром ФаберомСмотреть фотографии
11:22
Геомагнитные «качели» испытают волгоградцев на прочность 15 и 16 маяСмотреть фотографии
11:15
Родные нижегородского судьи Сапеги не смогли отстоять его имущества на 54 миллиона рублейСмотреть фотографии
10:38
Волгоградцам показали вакансии с зарплатами до 300 тыс. рублей в месяцСмотреть фотографии
10:14
Отвергнут, но не сломлен: неудавшееся рандеву лебедей снял волгоградский фотографСмотреть фотографии
10:00
С портретами героев в руках и гордостью в сердце: ВолгаКалий встретил День ПобедыСмотреть фотографии
10:00
«Это моя жизнь. Работаю для детей и для страны»: Юрий Мерибанов – о развитии фехтования в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:45
В Волгограде число водовозок увеличили до 30: места подвоза водыСмотреть фотографии
09:19
Вице-спикер Волгоградской облдумы Зина Мержоева поборется за место в ГосдумеСмотреть фотографии
 