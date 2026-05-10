



«Ротор» потерпел поражение в матче 33‑го тура Первой лиги в матче против «Уфы» – 0:1. Команда преодолела более 1200 км на автобусах из‑за ограничений авиасообщения, сделав остановки в Саратове и Самаре для отдыха и подготовки.

Как сообщил пресс‑атташе клуба Михаил Шептухин, в «Роторе» заранее прорабатывали альтернативные маршруты на случай форс‑мажора, связанного с перекрытием воздушного пространства. В итоге было принято решение о передвижении на наземном транспорте.Но это была не самая первая и не самая большая сложность. Главный тренер Дмитрий Парфёнов был вынужден внести коррективы в состав из‑за травм и болезней ряда ключевых игроков: Александр Клещенко, Анатолий Макаров и Ярослав Арбузов продолжают восстановление после полученных повреждений; Вячеславу Бардыбахину была проведена операция по удалению аппендикса; Томислав Дадич остался в Волгограде из-за ОРВИ; Артём Симонян остался в Волгограде для полного восстановления; Давид Давидян продолжает лечение под наблюдением клубного врача; Никита Плотников также восстанавливается.Игра с первых минут приобрела вязкий характер. Команды сосредоточились на силовой борьбе, что заметно сократило количество креативных действий и интересных атак. В целом игра развивалась по сценарию хозяев поля. Понимая, что они уступают игрокам «Ротора» в мастерстве, хозяева бросили все силы на то, чтобы не дать волгоградцам сыграть в свой футбол: плотная оборона и жёсткий прессинг стали их главными тактическими инструментами.Первый тайм запомнился опасным ударом Саида Алиева на 33‑й минуте и эффектным спасением Никиты Чагрова на 39‑й.Во втором тайме тенденция сохранилась, но волгоградцы приспособились к жёсткой игре хозяев и создали несколько опасных моментов. Однако суета и поспешность в завершающей стадии не позволили конвертировать игровое преимущество в голы.Переломный момент наступил на 71‑й минуте: главный арбитр Данил Набока назначил пенальти в ворота волгоградцев после спорного эпизода в штрафной площади «Ротора». Колумбийский форвард «Уфы» Дилан Ортис уверенно реализовал 11‑метровый – 1:0.В оставшееся время «сине‑голубые» пытались отыграться, создали несколько перспективных моментов, но реализация оставляла желать лучшего. То, что рано или поздно должно было произойти, всё же случилось: «Ротор» впервые в весенней части чемпионата потерпел поражение.Очевидно, что эта версия «Ротора» уступает классическому варианту, который болельщики привыкли видеть этой весной. Дмитрию Парфёнову есть над чем поработать перед заключительным туром.«Уфа» (Уфа) – «Ротор» (Волгоград) – 1:0 (0:0).10 мая. Уфа. Стадион: «Нефтяник». Количество зрителей: 3811. Количество зрителей в гостевом секторе: 33.Судьи: Данил Набока (Краснодар), Ярослав Калиниченко (Пермь), Андрей Пелых (Санкт-Петербург).«Уфа»: Беленов, Кутин, Агапов, Перченок, Хабалов, Троянов, Исаев (Хомуха, 94), Барановский, Ахатов (Агеян, 61), Якуев (Минатулаев, 89), Ортис.«Ротор»: Чагров, Покидышев, Данилкин, Коротков, Храмцов (Шильников, 46), Макаров (Трошечкин, 65), Кайнов, Сафронов, Родионов (Хохлачев, 75), Азнауров (Эльдарушев, 65), Алиев.Гол: Ортис, 72 – с пенальти (1:0).Предупреждены: Перченок, 31 (неспортивное поведение). Агапов, 37 (срыв перспективной атаки). – Храмцов, 26 (грубая игра). Родионов, 31 (неспортивное поведение). Данилкин, 26 (срыв перспективной атаки). Шильников, 72 (неспортивное поведение).Груз ответственности за результат не дал командам показать хороший футбол, больше было борьбы, где-то даже вольной. Тактика мелкого фола и грубой игры приносит «Уфе» победу, а «сине-голубые» прерывают беспроигрышную серию из 11 матчей при Дмитрии Парфенове.«Ротор» с 53 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. В заключительном туре принимает «Чайку» на домашнем стадионе. Матч состоится 16 мая, и начнётся в 13:00 по московскому времени.Александр Веселовский