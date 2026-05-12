«Динамо‑Синара‑2» берёт верх в матче с ижевскими гандболистками





В Волгограде состоялся матч 21 тура первенства России среди молодёжных команд. Напряжённый матч между «Динамо‑Синара‑2» и «СШОР №5 – Университет‑2» (Ижевск) подарил болельщикам яркую игру с неожиданными поворотами.

Первый тайм прошёл в равной борьбе – команды попеременно выходили вперёд, демонстрируя сбалансированную игру в атаке и обороне. К 15‑й минуте счёт был равным: 9:9. Однако в оставшееся время гости предприняли попытку создать отрыв, но волгоградские гандболистки грамотно перестроились в защите, восстановили равновесие и даже перехватили инициативу. Тем не менее концовка первой половины осталась за ижевскими спортсменками: они отыгрались и сравняли счёт – на перерыв команды ушли при ничьей 18:18.

Во втором тайме ситуация кардинально изменилась. Команда из Ижевска выступала в усечённом составе (всего 10 игроков), что не позволило ей поддерживать высокий темп на протяжении всей встречи. Воспользовавшись этим, гандболистки из Волгограда с первых минут начали наращивать преимущество, и остановить их смогла только финальная сирена. Итоговый счёт – 37:28 в пользу бело-голубых.