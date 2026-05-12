Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия Общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на спецграфик

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

 Путин: Конфликт с Украиной идет к завершению
Президент России Владимир Путин заявил СМИ о том, что конфликт на Украине, по его мнению, в настоящее время идет к своему завершению. – Я думаю, что дело идет к...
 Россиянин проштрафился на враждебных комментариях в соцсети
Жителя города Вольска Саратовской области суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за комментарии, которые он размещал в социальных сетях. Как сообщает ИА «СарИнформ», административное дело в отношении мужчины было...
«Динамо‑Синара‑2» берёт верх в матче с ижевскими гандболистками

12.05.2026 09:44
В Волгограде состоялся матч 21 тура первенства России среди молодёжных команд. Напряжённый матч между «Динамо‑Синара‑2» и «СШОР №5 – Университет‑2» (Ижевск) подарил болельщикам яркую игру с неожиданными поворотами.

Первый тайм прошёл в равной борьбе – команды попеременно выходили вперёд, демонстрируя сбалансированную игру в атаке и обороне. К 15‑й минуте счёт был равным: 9:9. Однако в оставшееся время гости предприняли попытку создать отрыв, но волгоградские гандболистки грамотно перестроились в защите, восстановили равновесие и даже перехватили инициативу. Тем не менее концовка первой половины осталась за ижевскими спортсменками: они отыгрались и сравняли счёт – на перерыв команды ушли при ничьей 18:18.

Во втором тайме ситуация кардинально изменилась. Команда из Ижевска выступала в усечённом составе (всего 10 игроков), что не позволило ей поддерживать высокий темп на протяжении всей встречи. Воспользовавшись этим, гандболистки из Волгограда с первых минут начали наращивать преимущество, и остановить их смогла только финальная сирена. Итоговый счёт – 37:28 в пользу бело-голубых.

Динамо-Синара-2 (Волгоград) – «СШОР №5 – Университет-2» (Ижевск) – 37:28 (18:18).
11 мая. Волгоград. ФОК им. Л.О. Акапяна. Количество зрителей: 60.
Судьи: Иван Атьман, Давид Гуляев (оба Москва).
«Динамо-Синара-2»: Галимзянова – Лисунова (6), Супрун (7), Федотова (4), Копаницкая (7), Гусева (5), Козлова (4) – Москаленко, Натхо (1), Дроздова, Анисимова (3), Рогожкина, Перетягина.
«СШОР №5 – Университет-2»: Ненилина – Кириллова, Булатова (4), Цуканова (4), Красильникова (9), Семенова (5), Осокина (6) – Пономарёва, Галичанина, Главатских.
Количество удалений: 2 – 2.
7-метровые/голы: 5/5 – 4/4.
Потери: 14 – 22.

 
Динамо‑Синара‑2» занимает шестое место в чемпионате России, и по итогам сезона эта позиция останется неизменной: до завершения первенства никто из соперников не сможет догнать команду по очкам. Сегодня состоится повторный матч с «СШОР №5 – Университет‑2» в рамках 21‑го тура первенства.

 

Александр Веселовский

Фото: скриншот с трансляции

