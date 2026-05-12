«Спартак‑Волгоград» вышел в финал Евразийской ватерпольной лиги





Волгоградский «Спартак» пробился в финал Евразийской ватерпольной лиги, одолев в полуфинале астраханское «Динамо‑СШОР». Решающая победа пришлась на четвёртый матч серии, который прошёл 11 мая в Астрахани, в бассейне СЗК «Звёздный». Итоговый счёт встречи – 11:8 в пользу волгоградцев.

Матч, от которого зависела судьба путёвки в финал, получился напряжённым и продемонстрировал бойцовский характер спартаковцев.

Встреча началась динамично: хозяева дважды отправлялись на скамейку штрафников, и спартаковцы успешно реализовали численное преимущество. Отличились Роман Усов и Михаил Рудай – эти голы задали тон стартовой четверти. В дальнейшем игра выровнялась, команды обменялись голами, но волгоградцы сохранили инициативу и завершили период со счётом 3:1 в свою пользу.

Во второй четверти темп игры несколько снизился: игроки дорожили мячом, стараясь минимизировать ошибки в обороне. Астраханцы отличились дважды, сократив отставание. «Спартак» ответил точным броском Михаила Иванкова – период завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев бассейна. Общий счёт после двух четвертей составил 4:3 в пользу гостей, что сохраняло интригу перед большим перерывом.

После отдыха команды вышли с явным намерением решить вопрос о победителе в свою пользу. Игра пошла живее: атаки стали острее, а вратари – чаще вступать в игру. К разочарованию местных болельщиков, волгоградцы оказались точнее: в третьей восьмиминутке они выиграли отрезок со счётом 3:2.

В последней четверти оба клуба приложили максимум усилий, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Астраханцы пытались отыграться, но «Спартак» демонстрировал хладнокровие и дисциплину. В финальной перестрелке преуспели красно-белые: на каждый гол динамовцев Константин Шейкин отвечал своим точным броском. К его усилиям подключились Владимир Нежинский и Михаил Иванков, чьи голы окончательно сломили сопротивление хозяев. Четвёртая четверть завершилась победой «Спартака» со счётом 4:3, а итоговый результат матча – 11:8 в пользу волгоградской команды.