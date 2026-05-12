Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия Общественный транспорт в Волгограде 9 мая перейдет на спецграфик

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

 Путин: Конфликт с Украиной идет к завершению
Президент России Владимир Путин заявил СМИ о том, что конфликт на Украине, по его мнению, в настоящее время идет к своему завершению. – Я думаю, что дело идет к...
 Россиянин проштрафился на враждебных комментариях в соцсети
Жителя города Вольска Саратовской области суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за комментарии, которые он размещал в социальных сетях. Как сообщает ИА «СарИнформ», административное дело в отношении мужчины было...
«Спартак‑Волгоград» вышел в финал Евразийской ватерпольной лиги

Спорт 12.05.2026 08:33
Волгоградский «Спартак» пробился в финал Евразийской ватерпольной лиги, одолев в полуфинале астраханское «Динамо‑СШОР». Решающая победа пришлась на четвёртый матч серии, который прошёл 11 мая в Астрахани, в бассейне СЗК «Звёздный». Итоговый счёт встречи – 11:8 в пользу волгоградцев.

Матч, от которого зависела судьба путёвки в финал, получился напряжённым и продемонстрировал бойцовский характер спартаковцев.

Встреча началась динамично: хозяева дважды отправлялись на скамейку штрафников, и спартаковцы успешно реализовали численное преимущество. Отличились Роман Усов и Михаил Рудай – эти голы задали тон стартовой четверти. В дальнейшем игра выровнялась, команды обменялись голами, но волгоградцы сохранили инициативу и завершили период со счётом 3:1 в свою пользу.

Во второй четверти темп игры несколько снизился: игроки дорожили мячом, стараясь минимизировать ошибки в обороне. Астраханцы отличились дважды, сократив отставание. «Спартак» ответил точным броском Михаила Иванкова – период завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев бассейна. Общий счёт после двух четвертей составил 4:3 в пользу гостей, что сохраняло интригу перед большим перерывом.

После отдыха команды вышли с явным намерением решить вопрос о победителе в свою пользу. Игра пошла живее: атаки стали острее, а вратари – чаще вступать в игру. К разочарованию местных болельщиков, волгоградцы оказались точнее: в третьей восьмиминутке они выиграли отрезок со счётом 3:2.

В последней четверти оба клуба приложили максимум усилий, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Астраханцы пытались отыграться, но «Спартак» демонстрировал хладнокровие и дисциплину. В финальной перестрелке преуспели красно-белые: на каждый гол динамовцев Константин Шейкин отвечал своим точным броском. К его усилиям подключились Владимир Нежинский и Михаил Иванков, чьи голы окончательно сломили сопротивление хозяев. Четвёртая четверть завершилась победой «Спартака» со счётом 4:3, а итоговый результат матча – 11:8 в пользу волгоградской команды.

«Динамо-СШОР» (Астраханская область) – «Спартак-Волгоград» – 8:11 (1:3, 2:1, 2:3, 3:4).
11 мая. Астрахань. Playoff 1/2 финала. Бассейн СЗК «Звёздный».
Судьи: Аркадий Воеводин (Москва), Эдуард Васенин (Казань).
«Динамо-СШОР»: Корнеев – Балакирев (1), Емельянов (1), Рачителев, Яхтин (2), Сыкалов (1), Барабушка (1) – Саратов, Никитский, Зайцев, Васильев, Крылов, Солдатов, Деревенский (2).
«Спартак-Волгоград»: Федотов – Усов (1), Носаев, Нежинский (1), Рудай (1), Шейкин (3), Шайхутдинов (1) – Буров, Шулев, Еськов, Иванков (2), Жабкин, Андрюков, Буланаев (2)
Выигранные спринты: 4 – 0.
5-метровые/голы: 1/1 – 0/0.
Удаления: 8 – 13.

В решающем противостоянии за звание чемпиона России «Спартак-Волгоград» встретится с командой «КОС-Синтез» из Казани. Зрелищное противостояние двух принципиальных соперников определит обладателя главного трофея сезона.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»

