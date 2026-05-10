Главное

Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда ТМК опубликует истории ветеранов ВОВ на платформе «Трубник Онлайн» «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

Актуально

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин: Конфликт с Украиной идет к завершению
Президент России Владимир Путин заявил СМИ о том, что конфликт на Украине, по его мнению, в настоящее время идет к своему завершению. – Я думаю, что дело идет к...
Федеральные новости
 Россиянин проштрафился на враждебных комментариях в соцсети
Жителя города Вольска Саратовской области суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за комментарии, которые он размещал в социальных сетях. Как сообщает ИА «СарИнформ», административное дело в отношении мужчины было...
Спорт

«Ротор 2» уверенно обыграл «Квант» в Обнинске – 3:1

Спорт 10.05.2026 16:06
0
10.05.2026 16:06


В рамках 7 го тура Второй лиги России (дивизион «Б», группа 3) на стадионе «Труд» состоялся матч между командами «Квант» (Обнинск) и «Ротор 2» (Волгоград). Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:1.

Игра началась в 17:00 по московскому времени под судейством Павла Поляничко. С первых минут «Ротор 2» показал нацеленность на атаку, что в итоге и определило исход матча.

Уже на 20-й минуте Егор Тарин разобрался с обороной «физиков» и точно пробил в угол – 1:0 в пользу гостей.  

После этого хозяева выровняли игру и создали два стопроцентных момента, но не смогли их реализовать. Назревал ответный гол, и на 62-й минуте обнинцы вынудили волгоградцев нарушить правила в своей штрафной площади. Алексей Чаплыгин реализовал пенальти, сравняв счёт – 1:1.

На 70-й минуте встречи у «Кванта» возник опасный момент у ворот «Ротора», однако голкипер волгоградцев Иван Литвенок уверенно парировал угрозу, переведя мяч на угловой. В последовавшей контратаке Адриан Платон вывел свою команду вперёд: точным ударом из за пределов штрафной площади он поразил верхний угол ворот – 2:1.

Всего через четыре минуты Платон убежал в контратаку, опередил вратаря и вышел один на один с пустыми воротами – 3:1 в пользу «сине-голубых».

На 87-й минуте Адриан мог оформить хет трик, но мяч после его удара попал в штангу, позволив «Кванту» уйти от разгрома. Хозяева поля сохранили разницу в два гола до финального свистка.

«Квант» (Обнинск) – «Ротор-2» (Волгоград) –1:3 (0:1).
8 мая. Обнинск. Стадион: «Труд». Количество зрителей: 209. Количество зрителей в гостевом секторе: 9.
Судьи: Павел Поляничко (Смоленск), Арсений Крылов (Екатеринбург), Максим Костин (Тюмень).
«Квант»: Побережный, Тимченко, Драгой (Балалуев, 84), Горунков, Медведев, Софин (Роскита, 46), Акулов (Баранов, 46), Зенкевич (Артёменков, 84), Демидов, Щербий (Сиротков, 73), Чаплыгин.
«Ротор-2»: Литвенок, Харлан, Фальченко, Правкин, Амирханян (Слепужников, 90), Литенко (Биджилов, 66), Локтев, Погудин, Тарин (Кычанов, 90), Асланян (Прокофьев, 65), Логиш (Платон, 46).  
Голы: Тарин, 20 (0:1). Чаплыгин, 62 – с пенальти (1:1). Платон, 74 (1:2). Платон, 78 (1:3).
Предупреждены: Щербий, 63 (грубая игра). Тимченко, 71 (неспортивное поведение). Чаплыгин, 88 (неспортивное поведение). – Локтев, 71 (неспортивное поведение).  

«Ротор 2» может занести эту игру себе в актив. Гостевой успех позволил команде набрать семь очков и закрепиться на 11 й позиции в турнирной таблице.

Следующий матч состоится 16 мая в рамках 8 го тура. Дублёры «Ротора» отправятся в Раменское, где сыграют с «Сатурном». Начало встречи запланировано на 16:00.

Александр Веселовский


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
10.05.2026 17:06
Спорт 10.05.2026 17:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.05.2026 16:06
Спорт 10.05.2026 16:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.05.2026 12:29
Спорт 10.05.2026 12:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.05.2026 08:54
Спорт 10.05.2026 08:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.05.2026 17:01
Спорт 09.05.2026 17:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.05.2026 12:22
Спорт 09.05.2026 12:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.05.2026 19:28
Спорт 08.05.2026 19:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.05.2026 15:52
Спорт 08.05.2026 15:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.05.2026 11:58
Спорт 08.05.2026 11:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.05.2026 07:57
Спорт 08.05.2026 07:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2026 20:36
Спорт 07.05.2026 20:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2026 06:47
Спорт 07.05.2026 06:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.05.2026 20:11
Спорт 06.05.2026 20:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.05.2026 09:28
Спорт 06.05.2026 09:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.05.2026 21:01
Спорт 05.05.2026 21:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:52
Александра Пахмутова подарила волгоградцам икону 19 векаСмотреть фотографии
18:23
Волгоградцы накопили на счетах почти 600 млрд рублей и снова увлеклись кредитамиСмотреть фотографии
17:32
На юге Волгограда задержали двух закладчиков с 350 г прегабалинаСмотреть фотографии
17:06
Волгоградский «Ротор» не смог преодолеть трудности выездного матча в Уфе – 0:1Смотреть фотографии
16:34
Более 85 тысяч жителей Волгоградской области выбрали объекты для благоустройстваСмотреть фотографии
16:06
«Ротор 2» уверенно обыграл «Квант» в Обнинске – 3:1Смотреть фотографии
15:28
В Волжском вход в редакцию газеты залили кровьюСмотреть фотографии
14:46
Фееричный пролет трех самолетов с листовками сняли в Волгограде 9 маяСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде стартует реконструкция трамвайных путей: что меняется в движении транспортаСмотреть фотографии
13:13
На Набережной в Волгограде 9-летнего мальчика сбили электротрицикломСмотреть фотографии
12:29
«Ротор» проиграл в Уфе со счетом 0:1Смотреть фотографии
12:17
Закончили вуз – и сразу на фронт: рассказываем, как тысячи медиков спасали охваченный войной СталинградСмотреть фотографии
10:57
Жуткий пожар вспыхнул 9 мая на дачах в ВолжскомСмотреть фотографии
08:54
8 игроков «Ротора» не сыграют в Уфе из-за проблем со здоровьемСмотреть фотографии
07:51
Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе после коллапсаСмотреть фотографии
07:04
«Воинский эшелон» ожидают под Волгоградом 10 маяСмотреть фотографии
05:58
МЧС: грозы и шторм накроют Волгоградскую область 10 маяСмотреть фотографии
22:29
Путин: Конфликт с Украиной идет к завершениюСмотреть фотографии
22:17
«Дуэт» салюта и фейерверка завершил празднование Великой Победы в СталинградеСмотреть фотографии
21:21
В Волгограде после салюта усилят работу общественного транспортаСмотреть фотографии
20:18
«Приехали со своими стариками. Они об этом мечтали при жизни»: гости Сталинграда трогательно рассказали о героях войныСмотреть фотографииCмотреть видео
19:32
Выставка ретроавто привлекла мальчишек всех возрастов в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:49
«Нам до вас долететь?»: волгоградские таксисты рассказали о работе в День ПобедыСмотреть фотографии
18:32
В Волгограде отменили вечерний рейс в ШереметьевоСмотреть фотографии
17:46
Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 МаяСмотреть фотографии
17:01
«Уфа» vs «Ротор»: проверка на прочность перед решающими битвамиСмотреть фотографии
16:31
«Приехала спасти братика»: годовалому малышу из Волгограда провели пересадку костного мозгаСмотреть фотографии
16:14
Шифоновый платок с сиренью подарили Александре Пахмутовой в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
Они живы, пока о них помнят: сотрудники ИА «Высота 102» рассказали о своих героях «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
15:04
Под Волгоградом восстановили освещение хутора ЗимовейскийСмотреть фотографии
 