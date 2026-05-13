Главное

Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

Актуально

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Силовики и саперы на месте: электричка сошла с рельсов в Белгородской области
13 мая произошло ЧП на железной дороге в Яковлевском округе Белгородской области, где с рельсов сошла электричка с пассажирами. О случившемся в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской...
Федеральные новости
 Под Ростовом произошел взрыв в МКД, есть пострадавший
В городе Миллерово Ростовской области в результате взрыва в жилом доме пострадал мужчина. Как сообщает Привет-Ростов, получившего ожоги доставили в больницу столицы региона.  – Инцидент зафиксирован в доме номер...
Спорт

«Динамо‑Синара‑2» празднует крупную победу – 36:23

Спорт 13.05.2026 08:32
0
13.05.2026 08:32


В рамках второго матча 21‑го тура первенства России по гандболу среди молодёжных команд волгоградское «Динамо‑Синара‑2» на своей площадке не оставило шансов соперницам из «СШОР № 5 – Университет‑2» (Ижевск), добившись крупной победы со счётом 36:23.

С первых секунд встречи хозяйки площадки взяли игру под свой контроль. Уже к седьмой минуте они создали внушительный задел – 5:0, причём четыре мяча из пяти на свой счёт записала Марина Федотова. Уверенно удерживая инициативу, «бело‑голубые» завершили первую половину матча с ощутимым преимуществом – 20:7.

Во втором тайме картина на площадке не изменилась. «Динамо» продолжало диктовать условия, методично наращивая отрыв. Тренерский штаб смог опробовать различные игровые схемы и дать возможность отличиться всем полевым игрокам. В итоге матч завершился сверхуверенной победой волгоградского клуба – 36:23.

Динамо-Синара-2 (Волгоград) – «СШОР №5 – Университет-2» (Ижевск) – 36:23 (20:7).

12 мая. Волгоград. ФОК им. Л.О. Акапяна. Количество зрителей: 55.

Судьи: Иван Атьман, Давид Гуляев (оба Москва).

«Динамо-Синара-2»: Галимзянова – Лисунова (1), Супрун (4), Анисимова (2), Федотова (6), Копаницкая (8), Козлова (3) – Москаленко, Натхо (2), Гусева (2), Дроздова (3), Рогожкина (3), Перетягина (2).

«СШОР №5 – Университет-2»: Ненилина – Кириллова, Булатова (1), Цуканова, Красильникова (8), Семенова (7), Осокина (5) – Пономарёва, Галичанина (2), Главатских.

Количество удалений: 2 – 0.

7-метровые/голы: 3/1 – 4/3.

Потери: 19 – 24.

В завершающем туре чемпионата «Динамо‑Синара‑2» примет аутсайдера первенства – СШ 13 «Алиса». Встреча состоится 14 мая в 11:00 в том же ФОКе им. Л. О. Акапяна.

Александр Веселовский

Фото Андрея Поручаева 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
13.05.2026 09:55
Спорт 13.05.2026 09:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.05.2026 08:32
Спорт 13.05.2026 08:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.05.2026 19:45
Спорт 12.05.2026 19:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.05.2026 09:44
Спорт 12.05.2026 09:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.05.2026 08:33
Спорт 12.05.2026 08:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.05.2026 13:21
Спорт 11.05.2026 13:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.05.2026 07:48
Спорт 11.05.2026 07:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.05.2026 17:06
Спорт 10.05.2026 17:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.05.2026 16:06
Спорт 10.05.2026 16:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.05.2026 12:29
Спорт 10.05.2026 12:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.05.2026 08:54
Спорт 10.05.2026 08:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.05.2026 17:01
Спорт 09.05.2026 17:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.05.2026 12:22
Спорт 09.05.2026 12:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.05.2026 19:28
Спорт 08.05.2026 19:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.05.2026 15:52
Спорт 08.05.2026 15:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:28
В Камышине с юриста взыскали миллион за срыв договора по поиску участника СВОСмотреть фотографии
12:07
Под Волгоградом арестовали мигранта-беглеца с липовыми правамиСмотреть фотографии
11:43
10 «квадратов» выгорело в МКД Волгограда из-за вспыхнувшего телевизораСмотреть фотографии
11:41
Силовики и саперы на месте: электричка сошла с рельсов в Белгородской областиСмотреть фотографии
11:33
Билайн первым на рынке запустил безлимитные звонки на номера других операторовСмотреть фотографии
11:27
«Катафалк не предлагали»: пенсионерке в Котово сделали рентген без помощи ритуальщиковСмотреть фотографии
11:09
Под Ростовом произошел взрыв в МКД, есть пострадавшийСмотреть фотографии
11:07
Парк Волгограда избавят от опасных кровососов за 165 тысячСмотреть фотографии
11:02
В Саратовской области запретят нейросети в предвыборной агитацииСмотреть фотографии
11:01
Под Волгоградом пенсионерке грозит срок за фиктивную регистрацию мигрантовСмотреть фотографии
10:39
Макет памятника героям СВО в натуральную величину представили в студии ГрековаСмотреть фотографии
10:38
Мобильные офисы ФНС будут работать в Волгограде 27 и 29 маяСмотреть фотографии
10:33
Театральный хореограф Юрий Ефимов скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:18
Три тысячи уникальных монет с символикой Дня Победы отчеканили в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом спасли пенсионера из горящего хуторского домаСмотреть фотографии
10:03
Леса площадью более 8 га в Волго-Ахтубинской пойме сдадут в арендуСмотреть фотографии
09:55
Волгоградские спортсменки завоевали золото в женской дуатлон‑эстафете на ЧР в КазаниСмотреть фотографии
09:50
В РПН рассказали, где горожане чаще всего заражаются клещевым энцефалитомСмотреть фотографии
09:35
Волгоградцам рассказали о радиационном штиле на территории регионаСмотреть фотографии
09:21
Для нереста и пойменных лугов: Волжская ГЭС будет держать «рыбную полку» до 20 маяСмотреть фотографии
08:32
«Динамо‑Синара‑2» празднует крупную победу – 36:23Смотреть фотографии
08:26
Задерживаются уже семь рейсов: в волгоградском аэропорту отменили план «Ковер»Смотреть фотографии
08:09
Минобороны: над территориями России уничтожили 286 украинских дроновСмотреть фотографии
07:49
Действовавшую более семи часов беспилотную опасность отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:36
Маршруты сразу четырех трамваев временно изменили в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:30
«Новость, от которой мы в восторге»: в Волгоград приедет автор знаменитых современных романовСмотреть фотографии
07:01
Пять рейсов задерживаются в Волгограде на фоне действующего плана «Ковер»Смотреть фотографии
06:47
О новой мощной вспышке на Солнце предупредили специалистыСмотреть фотографии
06:22
Студентам вузов МЧС дадут отсрочку от призываСмотреть фотографии
06:00
Угроза атаки БПЛА сохраняется в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 