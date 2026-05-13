«Динамо‑Синара‑2» празднует крупную победу – 36:23





В рамках второго матча 21‑го тура первенства России по гандболу среди молодёжных команд волгоградское «Динамо‑Синара‑2» на своей площадке не оставило шансов соперницам из «СШОР № 5 – Университет‑2» (Ижевск), добившись крупной победы со счётом 36:23.

С первых секунд встречи хозяйки площадки взяли игру под свой контроль. Уже к седьмой минуте они создали внушительный задел – 5:0, причём четыре мяча из пяти на свой счёт записала Марина Федотова. Уверенно удерживая инициативу, «бело‑голубые» завершили первую половину матча с ощутимым преимуществом – 20:7.

Во втором тайме картина на площадке не изменилась. «Динамо» продолжало диктовать условия, методично наращивая отрыв. Тренерский штаб смог опробовать различные игровые схемы и дать возможность отличиться всем полевым игрокам. В итоге матч завершился сверхуверенной победой волгоградского клуба – 36:23.

Динамо-Синара-2 (Волгоград) – «СШОР №5 – Университет-2» (Ижевск) – 36:23 (20:7).

12 мая. Волгоград. ФОК им. Л.О. Акапяна. Количество зрителей: 55.

Судьи: Иван Атьман, Давид Гуляев (оба Москва).

«Динамо-Синара-2»: Галимзянова – Лисунова (1), Супрун (4), Анисимова (2), Федотова (6), Копаницкая (8), Козлова (3) – Москаленко, Натхо (2), Гусева (2), Дроздова (3), Рогожкина (3), Перетягина (2).

«СШОР №5 – Университет-2»: Ненилина – Кириллова, Булатова (1), Цуканова, Красильникова (8), Семенова (7), Осокина (5) – Пономарёва, Галичанина (2), Главатских.

Количество удалений: 2 – 0.

7-метровые/голы: 3/1 – 4/3.

Потери: 19 – 24.

В завершающем туре чемпионата «Динамо‑Синара‑2» примет аутсайдера первенства – СШ 13 «Алиса». Встреча состоится 14 мая в 11:00 в том же ФОКе им. Л. О. Акапяна.

Александр Веселовский

Фото Андрея Поручаева