Тренеры «Уфы» и «Ротора» подвели итоги напряжённого матча

Перед матчем 33-го тура Лиги Pari команды приняли участие в мемориальной акции Российского футбольного союза, приуроченной к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне – «Одна на всех: команда, Родина, Победа!». Футболисты «Уфы» и «Ротора» вышли на поле в тематических футболках с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

Торжественная часть осталась позади, и начался матч предпоследнего тура чемпионата Первой лиги, который стал для «Ротора», пожалуй, самым тяжёлым этой весной. Команда играла на выезде с одним из аутсайдеров чемпионата – «Уфой».

Как обычно происходит в таких ситуациях, менее мастеровитая команда начала нивелировать разницу в классе сверхжёсткой игрой. Уфимцы чаще играли в игрока, а не в мяч, стараясь спровоцировать волгоградцев на удаление.

К чести подопечных Дмитрия Парфёнова, они не дали волю эмоциям, несмотря на то что все неблагоприятные обстоятельства, какие только могли произойти, сложились против них: тяжёлая дорога на автобусе, играли на «картофельном поле», половина команды в лазарете, и игра больше напоминала регби.

В целом волгоградцы выдержали испытание. Оказавшись в столь необычной ситуации, футболисты «Ротора» владели инициативой, но не смогли реализовать свои моменты, а судьбу матча в итоге решили уже не они, а люди в чёрном. Плюс вопрос по исполнению пенальти. До удара несколько игроков «Уфы» вбежали в штрафную площадь.





Тем интереснее узнать мнение тренеров о завершившемся матче.

Главный тренер ФК «Уфа» Омари Тетрадзе явно удовлетворён результатом. Его речь проникнута облегчением и гордостью за команду. Он подчёркивает важность победы в критической турнирной ситуации, отмечает самоотдачу игроков и акцентирует, что успех был заслуженным. Тональность позитивная, с элементами благодарности и признания усилий футболистов:

– Что касается игры, матч получился очень тяжёлым для нас. Мы понимали турнирную ситуацию: после победы «Черноморца» над «Чайкой» оказались в зоне вылета, поэтому сегодняшняя победа была крайне важна. В первом тайме примерно 35-40 минут обе команды действовали очень осторожно. Больше было борьбы и пауз, чем самого футбола. Лишь в концовке тайма начали просыпаться, прибавлять в движении. Во втором тайме мы собрались, добавили агрессии, скорости и, считаю, заслуженно победили. Отдельно хочу поблагодарить футболистов за самоотдачу. У нас были серьёзные проблемы с составом: выпали сразу три опорных полузащитника – Камилов из-за дисквалификации, Юсупов и Мрзляк получили травму. Мы долго думали, кого выпустить на эти позиции, но те ребята, которые сегодня вышли, полностью оправдали доверие и отдали все силы на поле.

Настроение Дмитрия Парфёнова после матча сдержанно‑разочарованное: тренер «Ротора» раздосадован низкой реализацией моментов. Команда владела инициативой, создала несколько отличных возможностей, но не смогла их реализовать – а решающую роль в итоге сыграл спорный пенальти. Тем не менее Дмитрий Владимирович сохраняет хладнокровие: он концентрирует внимание на следующем матче, но видит его частью большой стратегии. Ключевая задача – выстроить стабильную игровую модель, которая позволит команде действовать уверенно и слаженно не только в решающей стадии сезона, но и в долгосрочной перспективе:

- Мы знали ситуацию соперника, понимали, что, для них это матч жизни, и тем не менее достаточно создали моментов. Надо забивать свои голы и не доводить до этого эпизода, который произошёл с пенальти. По отдаче к ребятам вопросов нет после той дороги, которую проделали. Идём от игры к игре. Готовимся к следующей встрече с «Чайкой».

Александр Веселовский