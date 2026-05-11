Главное

Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда ТМК опубликует истории ветеранов ВОВ на платформе «Трубник Онлайн» «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

Актуально

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин: Конфликт с Украиной идет к завершению
Президент России Владимир Путин заявил СМИ о том, что конфликт на Украине, по его мнению, в настоящее время идет к своему завершению. – Я думаю, что дело идет к...
Федеральные новости
 Россиянин проштрафился на враждебных комментариях в соцсети
Жителя города Вольска Саратовской области суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за комментарии, которые он размещал в социальных сетях. Как сообщает ИА «СарИнформ», административное дело в отношении мужчины было...
Спорт

Тренеры «Уфы» и «Ротора» подвели итоги напряжённого матча

Спорт 11.05.2026 07:48
0
11.05.2026 07:48


Перед матчем 33-го тура Лиги Pari команды приняли участие в мемориальной акции Российского футбольного союза, приуроченной к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне – «Одна на всех: команда, Родина, Победа!». Футболисты «Уфы» и «Ротора» вышли на поле в тематических футболках с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

Торжественная часть осталась позади, и начался матч предпоследнего тура чемпионата Первой лиги, который стал для «Ротора», пожалуй, самым тяжёлым этой весной. Команда играла на выезде с одним из аутсайдеров чемпионата – «Уфой».

Как обычно происходит в таких ситуациях, менее мастеровитая команда начала нивелировать разницу в классе сверхжёсткой игрой. Уфимцы чаще играли в игрока, а не в мяч, стараясь спровоцировать волгоградцев на удаление.

К чести подопечных Дмитрия Парфёнова, они не дали волю эмоциям, несмотря на то что все неблагоприятные обстоятельства, какие только могли произойти, сложились против них: тяжёлая дорога на автобусе, играли на «картофельном поле», половина команды в лазарете, и игра больше напоминала регби.

В целом волгоградцы выдержали испытание. Оказавшись в столь необычной ситуации, футболисты «Ротора» владели инициативой, но не смогли реализовать свои моменты, а судьбу матча в итоге решили уже не они, а люди в чёрном. Плюс вопрос по исполнению пенальти. До удара несколько игроков «Уфы» вбежали в штрафную площадь.


Тем интереснее узнать мнение тренеров о завершившемся матче.

Главный тренер ФК «Уфа» Омари Тетрадзе явно удовлетворён результатом. Его речь проникнута облегчением и гордостью за команду. Он подчёркивает важность победы в критической турнирной ситуации, отмечает самоотдачу игроков и акцентирует, что успех был заслуженным. Тональность позитивная, с элементами благодарности и признания усилий футболистов:

Что касается игры, матч получился очень тяжёлым для нас. Мы понимали турнирную ситуацию: после победы «Черноморца» над «Чайкой» оказались в зоне вылета, поэтому сегодняшняя победа была крайне важна. В первом тайме примерно 35-40 минут обе команды действовали очень осторожно. Больше было борьбы и пауз, чем самого футбола. Лишь в концовке тайма начали просыпаться, прибавлять в движении. Во втором тайме мы собрались, добавили агрессии, скорости и, считаю, заслуженно победили. Отдельно хочу поблагодарить футболистов за самоотдачу. У нас были серьёзные проблемы с составом: выпали сразу три опорных полузащитника – Камилов из-за дисквалификации, Юсупов и Мрзляк получили травму. Мы долго думали, кого выпустить на эти позиции, но те ребята, которые сегодня вышли, полностью оправдали доверие и отдали все силы на поле.

Настроение Дмитрия Парфёнова после матча сдержанно‑разочарованное: тренер «Ротора» раздосадован низкой реализацией моментов. Команда владела инициативой, создала несколько отличных возможностей, но не смогла их реализовать – а решающую роль в итоге сыграл спорный пенальти. Тем не менее Дмитрий Владимирович сохраняет хладнокровие: он концентрирует внимание на следующем матче, но видит его частью большой стратегии. Ключевая задача – выстроить стабильную игровую модель, которая позволит команде действовать уверенно и слаженно не только в решающей стадии сезона, но и в долгосрочной перспективе:

- Мы знали ситуацию соперника, понимали, что, для них это матч жизни, и тем не менее достаточно создали моментов. Надо забивать свои голы и не доводить до этого эпизода, который произошёл с пенальти. По отдаче к ребятам вопросов нет после той дороги, которую проделали. Идём от игры к игре. Готовимся к следующей встрече с «Чайкой».

Александр Веселовский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
11.05.2026 07:48
Спорт 11.05.2026 07:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.05.2026 17:06
Спорт 10.05.2026 17:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.05.2026 16:06
Спорт 10.05.2026 16:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.05.2026 12:29
Спорт 10.05.2026 12:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.05.2026 08:54
Спорт 10.05.2026 08:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.05.2026 17:01
Спорт 09.05.2026 17:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.05.2026 12:22
Спорт 09.05.2026 12:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.05.2026 19:28
Спорт 08.05.2026 19:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.05.2026 15:52
Спорт 08.05.2026 15:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.05.2026 11:58
Спорт 08.05.2026 11:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.05.2026 07:57
Спорт 08.05.2026 07:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2026 20:36
Спорт 07.05.2026 20:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2026 06:47
Спорт 07.05.2026 06:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.05.2026 20:11
Спорт 06.05.2026 20:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.05.2026 09:28
Спорт 06.05.2026 09:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:08
Снят запрет на въезд транзитных грузовиков в ВолгоградСмотреть фотографии
10:41
В Камышине бегущий по рельсам заяц попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:46
В Жилгородке Волгограда с 11 мая изменилась работа трамваевСмотреть фотографии
08:59
Гроза спалила пристройку к дому в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:41
В списке набережная и площадь Павших борцов: в Волгограде отремонтируют дороги за 472 млн рублейСмотреть фотографии
08:05
В Волгограде снесут торговые павильоны на ул. ДзержинскогоСмотреть фотографии
07:48
Тренеры «Уфы» и «Ротора» подвели итоги напряжённого матчаСмотреть фотографии
07:09
Телесигнал временно пропадет в Волгоградской области 13 маяСмотреть фотографии
06:39
РПН спросит волгоградцев о детском отдыхе и качестве игрушекСмотреть фотографии
06:03
Оранжевый уровень погодной опасности действует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:26
Волгоградским работодателям не хватает 21562 сотрудникаСмотреть фотографии
20:38
В Михайловке похоронят бойца СВО Андрея Мещерякова с позывным «Царь»Смотреть фотографии
19:44
Под Волгоградом открыли две остановки имени героев СВОСмотреть фотографии
18:52
Александра Пахмутова подарила волгоградцам икону 19 векаСмотреть фотографии
18:23
Волгоградцы накопили на счетах почти 600 млрд рублей и снова увлеклись кредитамиСмотреть фотографии
17:32
На юге Волгограда задержали двух закладчиков с 350 г прегабалинаСмотреть фотографии
17:06
Волгоградский «Ротор» не смог преодолеть трудности выездного матча в Уфе – 0:1Смотреть фотографии
16:34
Более 85 тысяч жителей Волгоградской области выбрали объекты для благоустройстваСмотреть фотографии
16:06
«Ротор 2» уверенно обыграл «Квант» в Обнинске – 3:1Смотреть фотографии
15:28
В Волжском вход в редакцию газеты залили кровьюСмотреть фотографии
14:46
Фееричный пролет трех самолетов с листовками сняли в Волгограде 9 маяСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде стартует реконструкция трамвайных путей: что меняется в движении транспортаСмотреть фотографии
13:13
На Набережной в Волгограде 9-летнего мальчика сбили электротрицикломСмотреть фотографии
12:29
«Ротор» проиграл в Уфе со счетом 0:1Смотреть фотографии
12:17
Закончили вуз – и сразу на фронт: рассказываем, как тысячи медиков спасали охваченный войной СталинградСмотреть фотографии
10:57
Жуткий пожар вспыхнул 9 мая на дачах в ВолжскомСмотреть фотографии
08:54
8 игроков «Ротора» не сыграют в Уфе из-за проблем со здоровьемСмотреть фотографии
07:51
Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе после коллапсаСмотреть фотографии
07:04
«Воинский эшелон» ожидают под Волгоградом 10 маяСмотреть фотографии
05:58
МЧС: грозы и шторм накроют Волгоградскую область 10 маяСмотреть фотографии
 