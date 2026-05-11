Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда ТМК опубликует истории ветеранов ВОВ на платформе «Трубник Онлайн» «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

 Путин: Конфликт с Украиной идет к завершению
Президент России Владимир Путин заявил СМИ о том, что конфликт на Украине, по его мнению, в настоящее время идет к своему завершению. – Я думаю, что дело идет к...
 Россиянин проштрафился на враждебных комментариях в соцсети
Жителя города Вольска Саратовской области суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за комментарии, которые он размещал в социальных сетях. Как сообщает ИА «СарИнформ», административное дело в отношении мужчины было...
«Спартак‑Волгоград» взял верх над «Динамо‑СШОР» в полуфинальной серии Евразийской ватерпольной лиги

Спорт 11.05.2026 13:21
0
11.05.2026 13:21


10 мая волгоградский «Спартак» одержал победу над астраханским «Динамо‑СШОР» в третьем матче полуфинальной серии плей‑офф Евразийской ватерпольной лиги. Встреча прошла в Астрахани и завершилась со счётом 13:8 в пользу гостей.

Встреча началась в напряжённой борьбе. В первой четверти команды продемонстрировали равный уровень игры, обменявшись четырьмя голами. Динамовцы первыми открыли счёт, однако гости оперативно восстановили равновесие благодаря результативным действиям Константина Шейкина и Романа Усова. За полторы минуты до малого перерыва Максим Шулев вывел волжан вперёд, но Андрей Балакирев тут же восстановил равновесие – 4:4.

Во второй четверти интенсивность борьбы не снизилась. Астраханцы дважды выходили вперёд, но «Спартак» находил ресурсы для отыгрыша. А к большому перерыву гости обеспечили себе минимальное преимущество – 7:6.

Ключевой отрезок матча пришёлся на третью четверть. При счёте 7:7 красно-белые организовали серию успешных атак: Константин Шейкин, Владимир Нежинский и Роман Усов соорудили солидный отрыв – 10:7.

В заключительной четверти спартаковцы не позволили сопернику вернуться в игру. Кирилл Носаев и Константин Шейкин довели преимущество команды до комфортных +5.

«Динамо» смогло ответить точным выстрелом за 3,5 минуты до конца встречи, однако этот гол уже не влиял на исход матча.

Кульминацией встречи стал эпизод на последней секунде: вратарь «Спартака» и сборной России Пётр Федотов, получив мяч, оценил ситуацию и через всю площадку отправил снаряд в пустые ворота бело-голубых. Этот гол поставил точку в матче – 13:8 в пользу клуба из Волгограда.


«Динамо-СШОР» (Астраханская область) – «Спартак-Волгоград» – 8:13 (4:4, 2:3, 1:3, 1:3).

10 мая. Астрахань. Playoff 1/2 финала. Бассейн СЗК «Звёздный».

Судьи: Владимир Голиков (Москва), Эдуард Васенин (Казань).

«Динамо-СШОР»: Корнеев – Балакирев (3), Емельянов (1), Зайцев, Сыкалов, Барабушка (2), Деревенский (1) – Саратов, Никитский, Васильев, Крылов, Рачителев (1), Яхтин, Солдатов.

«Спартак-Волгоград»: Федотов (1) – Усов (3), Носаев (2), Иванков, Нежинский (1), Шейкин (5), Шайхутдинов – Буров, Шулев (1), Рудай, Еськов, Жабкин, Андрюков, Буланаев.

Выигранные спринты: 3 – 1.

5-метровые/голы: 1/1 – 1/1.

Удаления: 7 – 10.

Счёт в полуфинальной серии плей‑офф (формат до трёх побед) стал 2:1 в пользу «Спартака‑Волгоград». Сегодня команды проведут четвёртый матч серии в Астрахани. В случае победы волгоградцы завершат полуфинальное противостояние и выйдут в финал турнира.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»

14:28
Погоня за подозрительным мотоциклистом под Волгоградом попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:54
Эх, Муся: сбежавшая от хозяйки кошка устроила переполох в поезде Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
13:21
«Спартак‑Волгоград» взял верх над «Динамо‑СШОР» в полуфинальной серии Евразийской ватерпольной лигиСмотреть фотографии
12:49
Андрей Бочаров приехал в монастырь под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:26
Под Волгоградом водитель протаранил дом и умерСмотреть фотографии
12:12
Шансов не было: в Волгограде водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП с транзитной фуройСмотреть фотографии
11:08
Снят запрет на въезд транзитных грузовиков в ВолгоградСмотреть фотографии
10:41
В Камышине бегущий по рельсам заяц попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:46
В Жилгородке Волгограда с 11 мая изменилась работа трамваевСмотреть фотографии
08:59
Гроза спалила пристройку к дому в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:41
В списке набережная и площадь Павших борцов: в Волгограде отремонтируют дороги за 472 млн рублейСмотреть фотографии
08:05
В Волгограде снесут торговые павильоны на ул. ДзержинскогоСмотреть фотографии
07:48
Тренеры «Уфы» и «Ротора» подвели итоги напряжённого матчаСмотреть фотографии
07:09
Телесигнал временно пропадет в Волгоградской области 13 маяСмотреть фотографии
06:39
РПН спросит волгоградцев о детском отдыхе и качестве игрушекСмотреть фотографии
06:03
Оранжевый уровень погодной опасности действует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:26
Волгоградским работодателям не хватает 21562 сотрудникаСмотреть фотографии
20:38
В Михайловке похоронят бойца СВО Андрея Мещерякова с позывным «Царь»Смотреть фотографии
19:44
Под Волгоградом открыли две остановки имени героев СВОСмотреть фотографии
18:52
Александра Пахмутова подарила волгоградцам икону 19 векаСмотреть фотографии
18:23
Волгоградцы накопили на счетах почти 600 млрд рублей и снова увлеклись кредитамиСмотреть фотографии
17:32
На юге Волгограда задержали двух закладчиков с 350 г прегабалинаСмотреть фотографии
17:06
Волгоградский «Ротор» не смог преодолеть трудности выездного матча в Уфе – 0:1Смотреть фотографии
16:34
Более 85 тысяч жителей Волгоградской области выбрали объекты для благоустройстваСмотреть фотографии
16:06
«Ротор 2» уверенно обыграл «Квант» в Обнинске – 3:1Смотреть фотографии
15:28
В Волжском вход в редакцию газеты залили кровьюСмотреть фотографии
14:46
Фееричный пролет трех самолетов с листовками сняли в Волгограде 9 маяСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде стартует реконструкция трамвайных путей: что меняется в движении транспортаСмотреть фотографии
13:13
На Набережной в Волгограде 9-летнего мальчика сбили электротрицикломСмотреть фотографии
12:29
«Ротор» проиграл в Уфе со счетом 0:1Смотреть фотографии
 