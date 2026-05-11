10 мая волгоградский «Спартак» одержал победу над астраханским «Динамо‑СШОР» в третьем матче полуфинальной серии плей‑офф Евразийской ватерпольной лиги. Встреча прошла в Астрахани и завершилась со счётом 13:8 в пользу гостей.

Встреча началась в напряжённой борьбе. В первой четверти команды продемонстрировали равный уровень игры, обменявшись четырьмя голами. Динамовцы первыми открыли счёт, однако гости оперативно восстановили равновесие благодаря результативным действиям Константина Шейкина и Романа Усова. За полторы минуты до малого перерыва Максим Шулев вывел волжан вперёд, но Андрей Балакирев тут же восстановил равновесие – 4:4.

Во второй четверти интенсивность борьбы не снизилась. Астраханцы дважды выходили вперёд, но «Спартак» находил ресурсы для отыгрыша. А к большому перерыву гости обеспечили себе минимальное преимущество – 7:6.

Ключевой отрезок матча пришёлся на третью четверть. При счёте 7:7 красно-белые организовали серию успешных атак: Константин Шейкин, Владимир Нежинский и Роман Усов соорудили солидный отрыв – 10:7.

В заключительной четверти спартаковцы не позволили сопернику вернуться в игру. Кирилл Носаев и Константин Шейкин довели преимущество команды до комфортных +5.

«Динамо» смогло ответить точным выстрелом за 3,5 минуты до конца встречи, однако этот гол уже не влиял на исход матча.

Кульминацией встречи стал эпизод на последней секунде: вратарь «Спартака» и сборной России Пётр Федотов, получив мяч, оценил ситуацию и через всю площадку отправил снаряд в пустые ворота бело-голубых. Этот гол поставил точку в матче – 13:8 в пользу клуба из Волгограда.





«Динамо-СШОР» (Астраханская область) – «Спартак-Волгоград» – 8:13 (4:4, 2:3, 1:3, 1:3).

10 мая. Астрахань. Playoff 1/2 финала. Бассейн СЗК «Звёздный».

Судьи: Владимир Голиков (Москва), Эдуард Васенин (Казань).

«Динамо-СШОР»: Корнеев – Балакирев (3), Емельянов (1), Зайцев, Сыкалов, Барабушка (2), Деревенский (1) – Саратов, Никитский, Васильев, Крылов, Рачителев (1), Яхтин, Солдатов.

«Спартак-Волгоград»: Федотов (1) – Усов (3), Носаев (2), Иванков, Нежинский (1), Шейкин (5), Шайхутдинов – Буров, Шулев (1), Рудай, Еськов, Жабкин, Андрюков, Буланаев.

Выигранные спринты: 3 – 1.

5-метровые/голы: 1/1 – 1/1.

Удаления: 7 – 10.

Счёт в полуфинальной серии плей‑офф (формат до трёх побед) стал 2:1 в пользу «Спартака‑Волгоград». Сегодня команды проведут четвёртый матч серии в Астрахани. В случае победы волгоградцы завершат полуфинальное противостояние и выйдут в финал турнира.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»