



В Волгограде 15 мая пассажиров вокзала «Волгоград-1» напугала работа правоохранительных органов. Очевидцы засняли прибытие кинологической службы и сообщили об эвакуации здания, однако, по данным ПривЖД, граждане несколько преувеличили происходящее. На территории платформ, где остановился один из проходящих поездов, сегодня действительно работали силовики, однако само здание вокзала это не затронуло.







- Сегодня в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами произошла задержка пассажирского поезда №367 сообщением Киров — Кисловодск. Задержка поезда составила менее часа. На работу вокзального комплекса и станции Волгоград-1 ситуация не повлияла, - подчеркнули в пресс-службе перевозчика.

Отметим, в ПривЖД пообещали постараться ввести поезд в график. Редакция обратилась в ГУ МВД России по Волгоградской области с просьбой прокомментировать проводимые в поезде оперативные мероприятия.

