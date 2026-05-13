Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

 Силовики и саперы на месте: электричка сошла с рельсов в Белгородской области
13 мая произошло ЧП на железной дороге в Яковлевском округе Белгородской области, где с рельсов сошла электричка с пассажирами. О случившемся в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской...
 Под Ростовом произошел взрыв в МКД, есть пострадавший
В городе Миллерово Ростовской области в результате взрыва в жилом доме пострадал мужчина. Как сообщает Привет-Ростов, получившего ожоги доставили в больницу столицы региона.  – Инцидент зафиксирован в доме номер...
Волгоградские спортсменки завоевали золото в женской дуатлон‑эстафете на ЧР в Казани

В столице Татарстана на лыжно‑биатлонном комплексе «Мирный» прошли чемпионат и первенство России по триатлону в дисциплине «дуатлон‑спринт» – сочетании бега, велогонки и снова бега. Соревнования, уже ставшие традиционными для региона, в этом году вышли на новый уровень: они собрали рекордное число участников – более 750 спортсменов из 25 регионов Российской Федерации. Такой масштаб наглядно демонстрирует растущую популярность триатлона в стране и расширение географии этого вида спорта.

Параллельно с основными состязаниями состоялись всероссийские физкультурно‑массовые старты «Лига триатлона. Дети», где свои силы проверили юные атлеты в возрасте от 7 до 12 лет. Участие подрастающего поколения создало особую атмосферу преемственности поколений и подчеркнуло развитие триатлона как массового вида спорта в России.

Ключевым событием программы стала индивидуальная гонка с усложнённой дистанцией: бег на 5 км, затем велогонка на 20 км и завершающий бег на 2,5 км. Борьба за медали развернулась напряжённая, а плотность результатов в верхней части протокола свидетельствовала о высоком уровне подготовки участников.

Золото в этой дисциплине завоевала Полина Попова из Москвы, показавшая безупречную тактику и высокую скорость на всех этапах. Её итоговый результат – 1:05.52 – позволил уверенно занять первое место. Спортсменка грамотно распределила силы, продемонстрировав стабильность как на беговых участках, так и на велоэтапе.

Серебряную медаль завоевала Дарья Захарова из Волгограда с результатом 1:06.29,4. Это достойный результат в условиях столь высокой конкуренции, подтверждающий класс волгоградской школы триатлона.

Бронзовую награду заслужила Арианна Канайкина, выступавшая за Пензенскую область и Республику Мордовия. Её время – 1:06.40,9.

Не менее захватывающими стали состязания в женской дуатлон‑эстафете, где победила команда из Волгограда. В состав сборной вошли Дарья Захарова, Татьяна Баскакова и Валентина Рясова. Спортсменки продемонстрировали слаженную работу и высокий индивидуальный уровень подготовки, преодолев эстафетную дистанцию (бег 1 км + велогонка 5 км + бег 1 км) за 47 минут 49,1 секунды.

Серебро завоевала команда из Санкт‑Петербурга с результатом 48 минут 48,1 секунды. Бронзовые медали отправились в Москву: столичные атлетки преодолели дистанцию за 49 минут 41,1 секунды.

Александр Веселовский

Фото Министерства спорта Республики Татарстан 

12:28
В Камышине с юриста взыскали миллион за срыв договора по поиску участника СВОСмотреть фотографии
12:07
Под Волгоградом арестовали мигранта-беглеца с липовыми правамиСмотреть фотографии
11:43
10 «квадратов» выгорело в МКД Волгограда из-за вспыхнувшего телевизораСмотреть фотографии
11:41
Силовики и саперы на месте: электричка сошла с рельсов в Белгородской областиСмотреть фотографии
11:33
Билайн первым на рынке запустил безлимитные звонки на номера других операторовСмотреть фотографии
11:27
«Катафалк не предлагали»: пенсионерке в Котово сделали рентген без помощи ритуальщиковСмотреть фотографии
11:09
Под Ростовом произошел взрыв в МКД, есть пострадавшийСмотреть фотографии
11:07
Парк Волгограда избавят от опасных кровососов за 165 тысячСмотреть фотографии
11:02
В Саратовской области запретят нейросети в предвыборной агитацииСмотреть фотографии
11:01
Под Волгоградом пенсионерке грозит срок за фиктивную регистрацию мигрантовСмотреть фотографии
10:39
Макет памятника героям СВО в натуральную величину представили в студии ГрековаСмотреть фотографии
10:38
Мобильные офисы ФНС будут работать в Волгограде 27 и 29 маяСмотреть фотографии
10:33
Театральный хореограф Юрий Ефимов скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:18
Три тысячи уникальных монет с символикой Дня Победы отчеканили в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом спасли пенсионера из горящего хуторского домаСмотреть фотографии
10:03
Леса площадью более 8 га в Волго-Ахтубинской пойме сдадут в арендуСмотреть фотографии
09:55
Волгоградские спортсменки завоевали золото в женской дуатлон‑эстафете на ЧР в КазаниСмотреть фотографии
09:50
В РПН рассказали, где горожане чаще всего заражаются клещевым энцефалитомСмотреть фотографии
09:35
Волгоградцам рассказали о радиационном штиле на территории регионаСмотреть фотографии
09:21
Для нереста и пойменных лугов: Волжская ГЭС будет держать «рыбную полку» до 20 маяСмотреть фотографии
08:32
«Динамо‑Синара‑2» празднует крупную победу – 36:23Смотреть фотографии
08:26
Задерживаются уже семь рейсов: в волгоградском аэропорту отменили план «Ковер»Смотреть фотографии
08:09
Минобороны: над территориями России уничтожили 286 украинских дроновСмотреть фотографии
07:49
Действовавшую более семи часов беспилотную опасность отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:36
Маршруты сразу четырех трамваев временно изменили в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:30
«Новость, от которой мы в восторге»: в Волгоград приедет автор знаменитых современных романовСмотреть фотографии
07:01
Пять рейсов задерживаются в Волгограде на фоне действующего плана «Ковер»Смотреть фотографии
06:47
О новой мощной вспышке на Солнце предупредили специалистыСмотреть фотографии
06:22
Студентам вузов МЧС дадут отсрочку от призываСмотреть фотографии
06:00
Угроза атаки БПЛА сохраняется в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 