



В столице Татарстана на лыжно‑биатлонном комплексе «Мирный» прошли чемпионат и первенство России по триатлону в дисциплине «дуатлон‑спринт» – сочетании бега, велогонки и снова бега. Соревнования, уже ставшие традиционными для региона, в этом году вышли на новый уровень: они собрали рекордное число участников – более 750 спортсменов из 25 регионов Российской Федерации. Такой масштаб наглядно демонстрирует растущую популярность триатлона в стране и расширение географии этого вида спорта.

Параллельно с основными состязаниями состоялись всероссийские физкультурно‑массовые старты «Лига триатлона. Дети», где свои силы проверили юные атлеты в возрасте от 7 до 12 лет. Участие подрастающего поколения создало особую атмосферу преемственности поколений и подчеркнуло развитие триатлона как массового вида спорта в России.

Ключевым событием программы стала индивидуальная гонка с усложнённой дистанцией: бег на 5 км, затем велогонка на 20 км и завершающий бег на 2,5 км. Борьба за медали развернулась напряжённая, а плотность результатов в верхней части протокола свидетельствовала о высоком уровне подготовки участников.

Золото в этой дисциплине завоевала Полина Попова из Москвы, показавшая безупречную тактику и высокую скорость на всех этапах. Её итоговый результат – 1:05.52 – позволил уверенно занять первое место. Спортсменка грамотно распределила силы, продемонстрировав стабильность как на беговых участках, так и на велоэтапе.

Серебряную медаль завоевала Дарья Захарова из Волгограда с результатом 1:06.29,4. Это достойный результат в условиях столь высокой конкуренции, подтверждающий класс волгоградской школы триатлона.

Бронзовую награду заслужила Арианна Канайкина, выступавшая за Пензенскую область и Республику Мордовия. Её время – 1:06.40,9.

Не менее захватывающими стали состязания в женской дуатлон‑эстафете, где победила команда из Волгограда. В состав сборной вошли Дарья Захарова, Татьяна Баскакова и Валентина Рясова. Спортсменки продемонстрировали слаженную работу и высокий индивидуальный уровень подготовки, преодолев эстафетную дистанцию (бег 1 км + велогонка 5 км + бег 1 км) за 47 минут 49,1 секунды.

Серебро завоевала команда из Санкт‑Петербурга с результатом 48 минут 48,1 секунды. Бронзовые медали отправились в Москву: столичные атлетки преодолели дистанцию за 49 минут 41,1 секунды.

Александр Веселовский

Фото Министерства спорта Республики Татарстан