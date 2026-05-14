



Определён судейский корпус на матч заключительного, 34‑го тура Первой лиги чемпионата России по футболу между волгоградским «Ротором» и «Чайкой» из Песчанокопского. Главным арбитром встречи назначен довольно опытный рефери Антон Сидорин из Москвы.

Матч пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Для обеих команд игра не несёт турнирного значения: «Чайка» уже потеряла шансы сохранить место в Первой лиге, а «Ротор» закрепился на четвёртой строчке турнирной таблицы и примет участие в стыковых матчах за выход в РПЛ.

Антон Сидорин родился 23 марта 1997 года. В текущем сезоне он провёл в матчах Лиги PARI 27 встреч, продемонстрировав взвешенный подход к управлению игрой. Статистика арбитра включает 51 жёлтую карточку, одну вторую жёлтую карточку (приводящую к удалению), отсутствие прямых красных карточек и два назначенных пенальти. Такой расклад говорит о том, что Сидорин делает акцент на предупредительных мерах: он стремится поддерживать дисциплину, не прибегая к жёстким санкциям без необходимости. Опыт позволяет ему верно оценивать эпизоды и принимать решения, которые минимизируют риск эскалации напряжённости на поле.

Полный состав команды, отвечающей за проведение матча, также сформирован из квалифицированных специалистов: помощниками главного судьи выступят Алексей Линкин из Воронежа и Александр Приходько из Москвы, резервным судьёй назначен Максим Суханов из Московской области. Делегатом матча станет Рубен Миранцев из Москвы, а инспектором – Дмитрий Попов, также представляющий столицу.

Несмотря на отсутствие турнирной интриги, организаторы уделили должное внимание подбору судейского состава – это соответствует стандартам проведения матчей Первой лиги.

Александр Веселовский

