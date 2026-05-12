



В Волгограде 13 мая стартует XI традиционный турнир по баскетболу памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР Бориса Майзлина. Как сообщает ИА «Высота 102», трехдневные состязания будут проходить на базе волгоградского «Динамо» и завершатся 15 мая.

– Заслуженный тренер СССР и РСФСР, первый заместитель председателя волгоградского Общества «Динамо», полковник внутренней службы: имя Бориса Майзлина навсегда связано с волгоградским Динамо и развитием баскетбола в регионе. Даже в последние дни жизни Борис Майзлин оставался в спорте: в марте 2013 года он ушел из жизни во время соревнований в Вене. До последних секунд он был предан делу, которому посвятил себя без остатка, – вспоминают сегодня спортсмены региона о прославленном мастере баскетбола.

С 1976 года Борис Михайлович Майзлин возглавлял женскую баскетбольную команду «Динамо» в Волгограде. Под его руководством команда добилась серьезных успехов, а воспитанницы становились чемпионками мира, Европы, победителями Универсиад и Олимпийских игр. Борис Майзлин воспитал на волгоградской земле десятки мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.

Начало турнира в Волгограде 13 мая в 12.00. Игровой зал «Динамо».