



16 мая в Волгограде досрочно завершился основной этап масштабных работ по обновлению очистных сооружений в Тракторозаводском районе Волгограда. В настоящее время завершается подготовка к подаче ресурса потребителям.

- Мероприятия проводятся в плановом режиме, согласно установленным срокам. Ремонтные работы, продолжавшиеся всю ночь, к утру были завершены. Сразу после этого специалисты «Концессии водоснабжения» приступили к подготовке систем к возобновлению подачи ресурса жителям, - сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.





При этом вода вернется в дома волгоградцев постепенно. Быстрее всего должны наполниться сети, обеспечивающие водоснабжение Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов, затем Дзержинского района, включая отдалённые посёлки. Несмотря на старт заполнения сетей, коммунальщики обещают продолжить подвоз воды до того момента, пока ресурс не появится у каждого конечного потребителя. С раннего утра водовозки ожидают волгоградцев по указанным в графике адресам.





