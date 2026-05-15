Повторная угроза атак ВСУ возникла днем 15 мая в Волгоградской области

На территории Волгоградской области 15 мая объявлена повторная беспилотная опасность. МЧС разослало предупреждение в 12:25 мск.

- Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол межу двумя капитальными стенами. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом. Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности, - говорится в сообщении РСЧС.

Напомним, что ранее беспилотная опасность действовала в регионе более 7 часов и была отменена утром 15 мая. Минобороны сообщило об уничтожении дронов ВСУ в Волгоградской области.





