Новым главой Новоаннинского района стал Владимир Максимов

Сегодня, 15 мая, депутаты Новоаннинской районной думы единогласно выбрали главой района Владимира Максимова. Как рассказали в районной администрации, Владимир Владимирович родился 4 октября 1983 года в Новоаннинском районе. Он имеет высшее образование. Более 6 лет служил в органах внутренних дел Российской Федерации. В сентябре 2019 года был избран главой Полевого сельского поселения. После объединения Полевого и Черкесовского поселений в сентябре 2024 избран главой объединенного Черкесовского сельского поселения.
С февраля 2026 года работает заместителем главы Новоаннинского муниципального района Волгоградской области.
Владимир Максимов сменит на посту главы Новоаннинского района Николая Моисеева. Сегодня же во Дворце культуры «Победа» состоится инаугурация нового руководителя муниципалитета. Он принесет присягу, после чего представит свою программу развития района на 2026–2031 годы.
