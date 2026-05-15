Новым главой Новоаннинского района стал Владимир Максимов

Сегодня, 15 мая, депутаты Новоаннинской районной думы единогласно выбрали главой района Владимира Максимова. Как рассказали в районной администрации, Владимир Владимирович родился 4 октября 1983 года в Новоаннинском районе. Он имеет высшее образование. Более 6 лет служил в органах внутренних дел Российской Федерации. В сентябре 2019 года был избран главой Полевого сельского поселения. После объединения Полевого и Черкесовского поселений в сентябре 2024 избран главой объединенного Черкесовского сельского поселения.