Силовики задержали в Волгограде 22-летнего пособника мошенников





В Волгограде сотрудниками УФСБ России и ГУ МВД России по региону задержан 22-летний местный житель. Молодой человек подозревается в пособничестве мошенникам, совершавим преступления в отношении граждан Российской Федерации.





– В апреле 2026 года мужчина в одном из «теневых» сообществ мессенджера Телеграм откликнулся на объявление о предоставлении работы. Суть деятельности заключалась в регистрации абонентских номеров российской номерной емкости на третьих лиц в целях дальнейшего их использования в противоправной деятельности в отношении граждан Российской Федерации. Соединения с потерпевшими подозреваемый осуществлял посредством программного обеспечения, личного телефона и ноутбука, после чего уничтожал использованные сим-карты. В результате обследования по адресу проживания мужчины оперативниками УФСБ и ГУ МВД изъяты 1 ноутбук, 1 флэш-карта, 7 мобильных телефонов, 4 сим-карты и 4 банковских карты, – сообщили в УФСБ России по Волгоградской области.

Уголовное дело в отношении волгоградца возбуждено следователями СУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Он подозревается по ч. 2 ст. 274.3 УК России – Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

Задержанный признал вину и отправлен по ходатайству следствия в СИЗО.

В настоящее время в рамках уголовного дела устанавливаются факты возможного вовлечения фигуранта в деятельность, направленную против безопасности Российской Федерации, путем оказания содействия работе преступных колл-центров, расположенных на территории Украины.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области